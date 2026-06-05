‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 5 de junio

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías brinda a la cadena principal de Fuencarral. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Tras la entrega emitida la pasada, en la que Ajla Etemovic, Maite Zaldívar y Adara Molinero fueron protagonistas, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 5 de junio.

Frank Francés

Casi una semana después de su fallecimiento, De Viernes emitirá la entrevista póstuma que concedió a Santi Acosta. En esas más de dos horas de grabación, se sincera como nunca sobre su vínculo con Bárbara Rey y lo que ella le confesó respecto a su historia con el rey emérito. Lejos de que todo quede ahí, también se pronuncia sobre la enfermedad que, finalmente, ha acabado con su vida, pero también sobre su relación con Silvia Salas. De hecho, la actriz escuchará la entrevista en plató junto a Enzo, uno de los hijos del tenista.

Carlos Corbacho, Begoña Gutiérrez y Pepi Valladares

Después de las recientes confesiones realizadas por Carlos Corbacho en cuanto a la presunta gestión del dinero de Julián Muñoz en Cantora, Begoña Gutiérrez y Pepi Valladares se sentarán junto al ex empleado de Isabel Pantoja para rebatir diversas cuestiones, pero, sobre todo, aportar nuevas informaciones. Por si fuera poco, Begoña Gutiérrez, que formó parte del partido político que fundó Jesús Gil, compartirá un sinfín de detalles de aquella época, así como de la implicación de Julián Muñoz y Maite Zaldívar en esta formación que tantísimo dio de qué hablar.

Fani Carbajo

Una semana después de celebrar su boda con Fran Benito, en la que De Viernes estuvo presente, Fani se sentará en plató para comentar las imágenes grabadas por el programa: desde los preparativos, el momento de vestirse, el «sí, quiero», el banquete y la posterior fiesta. Pero no todo queda ahí, puesto que la que fuese participante de la primera edición de La isla de las tentaciones va a ser sorprendida por una persona que tiene muchas cosas que contar sobre esta celebración.

Almudena Porras y Darío Linero

Los andaluces, que estuvieron juntos 11 años y que pusieron punto y final a su relación tras su paso por la novena edición de La isla de las tentaciones, se reencontrarán en el plató de De Viernes tras haber logrado resolver sus diferencias en Honduras. Además, no solamente harán un repaso sobre su paso por Supervivientes 2026, sino que también estará presente en plató una persona que ha sido clave en su historia.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Como no podía ser de otra forma, y más aún cuando estamos en la recta final, también disfrutaremos de este debate. En él, Almudena Porras y Darío Linero se sumarán a Ylenia Padilla, María Jesús Ruiz y Rocío Flores para comentar la última hora de lo sucedido en los Cayos Cochinos. Además, podrán disfrutar de imágenes inéditas.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.