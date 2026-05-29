‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 29 de mayo

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque este equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores con las entrevistas más buscadas en el mundo del corazón. Tras la entrega emitida la semana pasada, en la que Raquel Mosquera, Rocío Flores, Alejandra Rubio, Almudena Porras y Vanesa Bouza y su hijo, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 29 de mayo.

Ajla Etemovic

La última esposa de Jota Peleteiro va a romper su silencio en De Viernes, con la firme intención de relatar lo que ella misma ha definido como el «infierno vivido» junto al ex futbolista. Lejos de que todo quede ahí, la modelo va a explicar los verdaderos motivos de su sonada ruptura. Pero no todo queda ahí, puesto que De Viernes cuenta con un as bajo la manga: Jessica Bueno, ex mujer de Jota Peleteiro, estará presente en plató y escuchará, en directo, las declaraciones de Ajla Etemovic.

Maite Zaldívar

La ex mujer de Julián Muñoz regresa al plató de De Viernes, y lo hará para conocer en directo el testimonio de Carlos Corbacho, ex trabajador de Isabel Pantoja. Entre otras cuestiones, este ha asegurado que posee el dinero en efectivo que guardaba el que fuese alcalde de Marbella. De este modo, el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta tendría entre manos una «prueba clave» que aportará Carlos Corbacho y que, supuestamente, demostraría en qué lugar se habría guardado ese dinero durante tantísimos años.

Adara Molinero

La ex concursante de exitosos realities como Gran Hermano, GH VIP o Supervivientes se sincerará sobre el delicado momento personal que está atravesando. «Amo a Vicente, es el hombre de mi vida, pero de momento no podemos cumplir nuestro sueño de tener un hijo juntos», ha avanzado el programa. Todo ello mientras De Viernes ha preparado una preciosa sorpresa a la creadora de contenido. ¡A buen seguro será uno de los momentos más emotivos de la noche!

La boda de Fani Carbajo, en directo

De Viernes conectará en directo con la boda de la que fuese participante de la primera edición de La isla de las tentaciones con Fran Benito. La feliz pareja va a celebrar su esperado enlace después de dos años de relación sentimental y una hija en común.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Gerard Arias, último expulsado del reality antes de que se hiciera efectivo el adiós de Darío Linero el pasado jueves, se incorporará al debate. No estará solo, sino que participará con Ylenia Padilla, Jessica Bueno, María Jesús Ruiz y Rocío Flores. Todos ellos comentarán lo sucedido recientemente en los Cayos Cochinos de Honduras y, además, verán imágenes inéditas de los concursantes.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.