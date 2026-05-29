‘El Show de Bertín’ confirma a su invitado para hoy, viernes 29 de mayo

No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, semana tras semana, Bertín Osborne y todo su equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores. Lo más espectacular de todo es que siempre saben cómo superarse. Tras la visita de Los del Río la semana pasada, el plató de El Show de Bertín abre sus puertas para recibir a uno de los actores y humoristas más queridos de nuestro país.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Santi Rodríguez. El jiennense regresa al programa que se emite cada viernes en Canal Sur Televisión, y lo hace derrochando esa simpatía, alegría y energía que tantísimo le caracterizan. De hecho, estos son varios de los motivos por los que, desde hace años, consigue conectar tan de lleno con el público. De esta forma, junto a Bertín Osborne, Santi Rodríguez se convertirá en protagonista de una de las entrevistas más sinceras y divertidas de esta temporada. Entre otras cuestiones, dará detalles de su estado de salud después de las complicaciones que ha atravesado en los últimos años. Pero no todo queda ahí, puesto que también hará un repaso a su amplia y exitosa trayectoria profesional.

Lejos de que todo quede ahí, el actor y humorista aprovechará su paso por El Show de Bertín para dar a conocer su faceta más personal. ¿De qué forma? Recordando cómo celebró sus bodas de plata, pero también dando detalles sobre su matrimonio y su papel como padre. ¡Una entrevista íntima que llegará a los corazones de los espectadores de Canal Sur Televisión!

Como suele ser habitual en este programa, el invitado se someterá al siempre impredecible Tercer Grado. De esta forma, Santi Rodríguez compartirá su lado más divertido, dando a conocer numerosas de las anécdotas más surrealistas que ha vivido a lo largo de su vida. Entre ellas, destaca el ‘tierra trágame’ que vivió con Cayetano Martínez de Irujo, así como la disparatada cena familiar que tuvo en un restaurante asiático de Nueva York.

En cuanto a la mesa de colaboradores, el tema que tratarán será el del paso del tiempo y, sobre todo, cómo afronta cada uno el hecho de cumplir años. Para poder arrojar mucha más luz sobre este asunto, el equipo de Bertín Osborne contará con la visita de Jesús Ruiz, trabajador social e investigador de la Universidad de Málaga. Será él quien pondrá a prueba a los colaboradores con el llamado «traje de la empatía».

¿En qué consiste, exactamente? Es una tecnología sorprendente, puesto que es capaz de recrear las limitaciones físicas y sensaciones que pueden llegar a experimentar muchas personas mayores. Pero no todo queda ahí, puesto que Susana Saborido será la encargada de conducir el concurso musical Ruleta Pop, donde los colaboradores y el invitado tratarán de demostrar sus conocimientos musicales, cantando canciones pop a través de imágenes que vayan apareciendo en una ruleta. ¡Se lo pasarán en grande!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, programa presentado por Bertín Osborne, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.