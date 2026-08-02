Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 26 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, observamos cómo Abidin y Ferit logran entrar en prisión de acuerdo con el fiscal para hacer hablar a uno de los hombres de Çiçek, puesto que se ha declarado culpable del asesinato de Aysen.

Todo ello mientras Suna, finalmente, es puesta en libertad, pero Çiçek a cambio le exige que se quede a vivir en la mansión. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Seyran, si quiere que se siga manteniendo el negocio de las joyas, debe ser la única al mando. Y todo porque los inversores de su empresa están profundamente convencidos de que la detención de Ferit va a dañar la imagen de la marca.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 2 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Abidin descubre que su madre es un criminal, mientras que el fiscal no duda un solo segundo en agradecer su cooperación para poder detenerla. En cuanto a Kazim, hace todo lo que está en su mano para intentar que Çiçek y Karam no escapen con unos valiosos documentos.

Es entonces cuando Karam no tiene reparos a la hora de amenazar con hacer daño a Suna. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo la familia Korhan puede volver a la mansión y todos lo celebran con alegría, mientras que Ferit asegura a Abidin que siempre estarán juntos. Todo ello mientras Seyran se ve obligada a firmar un contrato con la marca sin tener en cuenta a Ferit.

Abidin, por su parte, cree que sus suegros nunca van a poder perdonarle, ni tampoco la familia Korhan. Piensa que no le echan porque Halis se lo ordenó, mientras que Suna le responde que se irán juntos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.