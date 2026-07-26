No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 18 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Halis, Orhan y Ferit no pueden evitar emocionarse muchísimo viendo fotos de hace años, puesto que han tenido la oportunidad de recordar numerosos momentos juntos. Lejos de que todo quede ahí, Seyran ha comunicado que quiere tener un hijo, pero que no puede nacer sin su bisabuelo Halis.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo Çiçek no se fía en absoluto de Suna y trata de convencer a Abidin para que no se vaya con ella. Todo ello mientras Aysen acaba falleciendo y la policía detiene a Suna por intento de asesinato. Y todo porque Sefika no ha tenido reparos a la hora de denunciarla por empujar a su hija por las escaleras. Lo que nadie imagina es que Çiçek es la verdadera culpable de la muerte de Aysen. Ferit y Seyran acuden al hospital porque no les cuadra la repentina muerte de Aysen. Todo ello mientras necesitan pruebas para tratar de demostrar, de alguna forma, la inocencia de Suna.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 26 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo Abidin y Ferit han conseguido entrar en prisión de acuerdo con el fiscal, y todo para hacer hablar a uno de los hombres de Çiçek. Entre otras tantas cuestiones, porque se ha declarado culpable del asesinato de Aysen.

Después de todo lo ocurrido, Suna es puesta en libertad, pero, a cambio, Çiçek le exige que se quede a vivir en la mansión. En cuanto a Seyran, parece que, si quiere que se siga manteniendo el negocio de las joyas, debe ser la única al mando. Y todo porque los inversores de su empresa creen firmemente que la detención de Ferit daña la imagen de la marca. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.