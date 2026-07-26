Aviso de la AEMET por lluvias y granizo este domingo a partir de las 8:00 horas: las zonas afectadas de España

La AEMET lanza un importante aviso ante la llegada de lluvias y granizo este domingo a partir de las 8 horas, las zonas más afectadas de España vivirán un cambio radical. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir una jornada en la que todo puede ser posible, con una serie de cambios que quizás tendremos que visualizar de una forma diferente. La previsión del tiempo de estos días nos invita a ver casi el final del verano de forma inesperada.

La diferencia de temperaturas será tan elevada que parecerá que dejaremos atrás una ola de calor a toda velocidad o incluso un verano. Vamos a ver caer el termómetro de tal manera que con la llegada de lluvias y hasta de granizo la situación parecerá radicalmente diferente. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás el tiempo acabará cobrando un importante protagonismo. Tendremos que empezar a visualizar un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, este domingo la AEMET se ve obligada a lanzar un importante aviso.

Lluvias y granizo llegan este domingo a partir de las 8:00 horas

Esta mañana de domingo puede acabar siendo muy diferente de lo que nos imaginaríamos. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que quizás hasta el momento desconocíamos en lo que llevamos de verano casi no hemos visto la lluvia o el granizo llegar.

Las altas temperaturas de estos días se han convertido en la antesala de algo más. El tiempo se ha convertido en una auténtica novedad que puede cambiarlo todo y que nos invita a visualizar una situación para la que quizás no estamos del todo preparados.

Nos hemos casi que acostumbrado a estas altas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que nos acabará sumergiendo en lo peor de un verano de cambios.

Llegan de nuevo las lluvias e incluso el granizo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta el momento no sabíamos. Por lo que, este aviso de los expertos debe hacernos reaccionar. Nos espera un final de semana en el que sacaremos el paraguas y hasta la chaqueta.

Las zonas afectadas de España serán estas

Estas serán las zonas más afectadas de España por un fenómeno que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Será el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo de la AEMET que invita a estar pendientes de este fenómeno.

Tal y como explican estos expertos: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y vertientes septentrionales de la Ibérica norte habrá cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que irán a menos a lo largo del día. Asimismo, en el nordeste de Cataluña y Baleares se darán intervalos nubosos con chubascos y tormentas con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo, en los litorales de Cataluña de madrugada y en Baleares a partir de la mañana. También se esperan tormentas aisladas por la tarde en el interior de Murcia, que podrían ser fuertes y con granizo. Nubosidad baja matinal en otras zonas del extremo norte peninsular, y de forma más persistente en el norte de las islas Canarias de mayor relieve.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular, con posible presencia de polvo en suspensión en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, exceptuando regiones mediterráneas y tercio nordeste peninsular con descensos que se prevén localmente notables en Baleares y fachada oriental peninsular. Se superarán los 35 grados en depresiones de la vertiente atlántica sur así como en puntos de Alborán y del Segura. Las mínimas descenderán salvo en el cuadrante suroeste peninsular con un predominio de los aumentos. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y Guadalquivir. En Canarias las temperaturas no experimentarán cambios».

Las alertas estarán activadas en estas zonas del país: «Probables chubascos y tormentas fuertes en Baleares y litoral central de Cataluña. Posibilidad de alguna tormenta fuerte aislada en el interior de Murcia. Rachas muy fuertes en el prelitoral de Tarragona y Castellón. Soplará el alisio en Canarias, la tramontana en Ampurdán y el cierzo en el Ebro con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, con viento moderado de norte en Baleares y litorales de Galicia y sureste peninsular, y del oeste en el Cantábrico, golfo de Cádiz y, amainando, en el Estrecho y Alborán. Predominio de viento flojo de componente norte en el resto salvo en la fachada oriental peninsular donde será del este».