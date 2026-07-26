Cielo nuboso dominará en toda la provincia, con algunas lluvias débiles y chubascos aislados en la mitad norte durante la mañana, aunque se abrirán claros por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en Guipúzcoa y permanecerán estables en otras áreas. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con algunas lluvias y tregua vespertina

A primera hora, el cielo se despereza lento, cubierto por una densa capa de nubes que sugiere un día de chaparrones. Con un riesgo casi asegurado de lluvias intensas hasta el mediodía, la temperatura rondará los 17 grados, mientras que el viento soplará del noreste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h. El ambiente, cargado de humedad, hará que la sensación térmica se eleve hasta los 26 grados en los momentos más cálidos.

Ya por la tarde, el panorama se tornará más claro, aunque aún habrá margen para algunos chubascos aislados. La temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados, ofreciendo un respiro frente a la humedad persistente. Al atardecer, cuando el sol se oculta lentamente tras el horizonte, Bilbao disfrutará de unas seis horas de luz, ideal para paseos bajo un cielo que, aunque no totalmente despejado, promete momentos de tranquilidad antes de la noche.

Brisa intensa y lluvias matinales en Baracaldo

Las nubes se ciernen sobre Baracaldo, creando una atmósfera tensa que anticipa un día agitado. La jornada comienza con un cielo encapotado y una brisa que promete intensificarse, mientras las primeras gotas de lluvia ya se asoman en el horizonte.

A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más húmedo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 26 grados. La lluvia será intensa por la mañana, con una alta probabilidad que descenderá en la tarde-noche. Además, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, especialmente en las horas más frías, donde la sensación térmica podría bajar considerablemente.

Guecho: ambiente nublado con posibilidades de lluvia

El día amanece nublado en Guecho, con temperaturas mínimas que rondan los 17°C y una humedad relativa que hará que el ambiente se sienta pesado. Con una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, es de esperar que las precipitaciones hagan acto de presencia desde el inicio del día, manteniendo el cielo cubierto y sombrío. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 8 km/h, lo cual será un alivio frente a la lluvia.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye al 30% y aunque el cielo se tornará parcialmente nublado, se prevé una temperatura máxima de 25°C que dará un toque cálido a la jornada. La salida del sol a las 06:55 y su ocaso a las 21:40 nos ofrecen más de 14 horas de luz. En resumen, será un día cambiante en Guecho, donde hay que estar preparado para mojarse por la mañana, pero con algo de esperanza para disfrutar de la tarde.

Santurce: cielo nublado y posibles chubascos

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados. A lo largo de la mañana, las probabilidades de lluvia son elevadas, mientras que en la tarde hay un ligero descenso en la posibilidad de precipitaciones. El viento será leve, predominando del norte con rachas suaves.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que a pesar de las nubes, el ambiente se mantendrá templado y agradable. Aprovechar este tiempo puede resultar revitalizante para todos.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Basauri

Basauri amanecerá con cielos cubiertos y una fuerte probabilidad de lluvia que hará que la sensación térmica se sienta más fresca, alrededor de 16 grados. A medida que avance el día, las condiciones no mejorarán, pues la lluvia persistirá, aunque por la tarde-noche la intensidad deberá mermar, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados.

Con el viento soplando del norte a una brisa ligera, es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable. A pesar de la inclemencia, habrá momentos donde el sol podría asomarse, así que no olvides la chaqueta si piensas dar un paseo.