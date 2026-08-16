Maya Angelou, escritora y poeta: «He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir»
Toma nota de la reflexión de esta escritora y poeta
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He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir, Maya Angelou, es la escritora y poeta que puede cambiar lo que sentimos y hacemos. Es importante centrarse en unas emociones que podrían acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Estaremos pendientes de esta manera de pensar que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan importante.
Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estará pendiente lo que puede ser esencial en estas jornadas que puede ser esencial. Esta forma de pensar podría acabar siendo lo que nos dará en estos días una situación del todo inesperada. Una novedad que, sin duda alguna, que puede acabar generando un plus de buenas sensaciones. La manera en la que nos expresamos puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. Una escritora y poeta que podría hacer que nos preocupemos más por pequeños detalles que hasta la fecha no sabíamos.
La gente olvidará lo que dijiste, pero nunca cómo la hiciste sentir
Hacer sentir bien a las personas es algo que podría acabar convirtiéndose en un objetivo vital. De tal forma que quizás hasta el momento, no sabíamos que podríamos acabar obteniendo un cambio de ciclo que hasta la fecha no imaginaríamos que impactaría en nuestro ser.
Las palabras pueden ser poderosas y lo serán de tal manera que nos acompañarán en unas jornadas que hasta el momento nadie hubiera imaginado que tuviera por delante. Un cambio de ciclo que será el que nos dará en estos días una importante situación del todo inesperada.
Nunca olvidaremos cómo nos hizo sentir esta persona por los sentimientos llegan a un punto más alto que las palabras. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos obtener una fuerza mucho mayor de lo esperado, en unos días en los que cada detalle puede contar.
Esta poeta sabe lo importante de decir las cosas de una manera esencial y hacerlo con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando un cambio de tendencia importante. La realidad es que hay sentimientos que no vamos a olvidar en la vida.
La escritora y poeta Maya Angelou
Maya Angelou es la escritora y poeta que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas que quizás hasta la fecha no sabíamos, con unas reflexiones que pueden ser claves y que nos llevarán hasta un cambio de tendencia esencial. Te proponemos estas frases que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en la manera de pensar:
- «No puedes usar la creatividad. Cuanto más la usas, más tienes.»
- «El coraje es la más grande de todas las virtudes, porque sin coraje no puedes practicar ninguna otra virtud con consistencia.»
- «No importa lo que te suceda, siempre tendrás el poder de elegir cómo reaccionar.»
- «La vida es un desafío, pero a través de la lucha encontramos nuestra fuerza.»
- «Nunca subestimes el poder de tu voz, porque puede mover montañas.»
- «La esperanza es la cosa con plumas que se posa en el alma.»
- «Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud.»
- «Las mujeres son la verdadera columna vertebral de la sociedad.»
- «No se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas.»
- «La superación personal es la clave para transformar nuestras debilidades en fortalezas.»
- «La gente puede olvidarse de lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir.»
- «Tu vida es una historia que tú escribes. No dejes que nadie más tome el control.»
- «Es posible que enfrentes muchas derrotas, pero no debes ser derrotado.»
- «La vida puede ser difícil, pero no te olvides de tus sueños.»
- «Al final del día, recuerda que eres más fuerte de lo que crees.»
- «Los desafíos son lo que hacen la vida interesante, y superarlos es lo que le da sentido.»
- «La resiliencia no es un don, es una habilidad que se puede desarrollar.»
- «Aprendemos a ser fuertes a través de nuestras experiencias más difíciles.»
- «La vida es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento.»
- «Cada vez que caigas, levántate con más determinación.»
- «La adversidad puede ser una fuente de gran crecimiento personal.»
- «Las cicatrices son un recordatorio de que has sobrevivido.»
- «La clave de la resiliencia es encontrar la fuerza dentro de ti mismo.»
- «La verdadera medida de nuestra fuerza es cómo respondemos a las adversidades.»
- «Nunca dejes que el miedo decida tu futuro.»