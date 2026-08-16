Hoy 16 de agosto de 2026, los cielos en toda la provincia se mostrarán nubosos, con lluvias débiles y dispersas que dejarán amplia claridad en las horas centrales. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, con descensos en las mínimas y aumentos en las máximas. En el litoral, los vientos serán flojos del oeste, mientras que en el interior predominan vientos variables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos con posible tregua nocturna

El día avanza en Bilbao con un cielo que se presenta mayormente nublado, como si intentara decidir si ceder ante la gloria del sol. Esta jornada, con temperaturas que oscilarán desde los 20 hasta los 29 grados, promete humedad en el ambiente, que se sentirá un poco pesada. Desde temprano, la posibilidad de lluvia será alta, sobre todo en las primeras horas, así que quienes salgan a disfrutar de la mañana deberán estar preparados para mojados momentos.

Ya por la tarde, el escenario cambiará levemente; las nubes podrían dar un respiro, aunque no se descartan algunos chubascos a lo largo de la noche. El viento soplará suave, a unos 10 km/h, apenas suficiente para mover las hojas, aunque hay que tener en cuenta que en algunas rachas podría intensificarse. Con un total de más de 15 horas de luz, desde que el sol despunte a las 07:18 hasta que se retire a las 21:12, será un día que invita a vivir momentos al aire libre, siempre con un ojo en el cielo.

Ambiente inestable con lluvia y viento en Baracaldo

La jornada despierta en Baracaldo con un cielo gris plomizo, que ya anticipa la llegada de inclemencias meteorológicas, mientras las rachas de viento comienzan a soplar con fuerza. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanzará un 90%, sumándose a una sensación térmica que oscilará entre los 20 y 28 grados Celsius, revelando un ambiente de inestabilidad.

La tarde promete un marcado contraste, ya que la lluvia cederá y el cielo se despejará, dejando atrás la humedad del 100%. Sin embargo, las ráfagas de viento, que pueden llegar a los 30 km/h, seguirán presentes, pues la temperatura descenderá ligeramente a 21 grados. Una recomendación: mejor no olvidar el paraguas si se planea salir por la mañana.

Guecho: ambiente fresco con probables lluvias

El día amanecerá en Guecho con un ambiente pesado, marcado por una alta humedad que alcanzará hasta el 95%. La probabilidad de lluvia es notable, con un 80% durante la madrugada y hasta mediodía, por lo que es probable que los paraguas sean compañeros necesarios en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas se mantendrán alrededor de 21°C, aunque la sensación térmica podría llegar hasta 26°C.

Por la tarde, el tiempo dará un respiro y la probabilidad de lluvia disminuirá a un 25%. Con cielos parcialmente nublados, el ambiente será más agradable y las temperaturas podrán subir hasta 26°C. Aunque el viento soplará de manera suave desde el norte a 15 km/h, no se esperan rachas fuertes. La jornada, que contará con aproximadamente 14 horas de luz, culminará con un ambiente tranquilo antes de la puesta del sol a las 21:13.

Santurce: cielo nublado con lluvias ligeras

La jornada promete un tiempo templado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 27 grados. Serán posibles algunas lluvias ligeras durante la mañana, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, dando paso a un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche, cuando el viento soplará suavemente desde el norte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que las condiciones serán agradables e invitan a salir. Aprovecha la oportunidad para disfrutar de la tranquilidad de la ciudad y desconectar un poco.

Ambiente fresco con nubes y lluvia en Basauri

Las nubes dominarán el cielo durante esta jornada en Basauri, con una sensación de frescura en la mañana, donde la temperatura mínima rondará los 19 grados. A medida que avancen las horas, es probable que la lluvia haga su aparición, especialmente de la madrugada a mediodía, manteniendo la alerta hasta la tarde-noche. Al llegar la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados, lo que sumado a la lluvia, podría hacer que el ambiente se sienta más cálido.

Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa cómoda y ligera, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Aunque la lluvia es una amenaza, no será motivo para quedarse en casa; un paseo matutino puede ser refrescante antes de que caiga el agua.