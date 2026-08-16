Sorpresas climáticas en Andalucía: nubosidad, chubascos y viento fuerte según AEMET

Hoy, 16 de agosto de 2026, en el conjunto del territorio andaluz se prevén intervalos de cielos nubosos y la posibilidad de brumas en el litoral, con la aparición de bancos de niebla. Las sierras del centro y este de Andalucía experimentarán chubascos y tormentas por la tarde, que podrían ser intensos y venir acompañados de granizo y rachas de viento fuerte. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán, mientras que las máximas ascenderán en el interior oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, con un aspecto despejado que invita a disfrutar de un día donde las temperaturas se mantendrán agradables. La brisa del Sur acariciará suavemente la ciudad, aunque la sensación térmica podría elevarse un poco más de los 38 grados, haciéndose presente el calor hacia la tarde. No se esperan lluvias hasta la noche, aunque en la tarde hay margen para algún chubasco ocasional.

A medida que el día avance, el sol se mostrará generoso, acompañado por una humedad que, aunque no excesiva, le dará un toque cálido al ambiente. Las temperaturas oscilarán desde los 22 grados de la mañana hasta alcanzar un máximo de 38, lo que sugiere que los sevillanos deberán buscar sombra y bebida fresca para sobrellevar la calidez. Con más de diez horas de luz por delante, será un día perfecto para pasear y disfrutar de la vitalidad de esta hermosa ciudad andaluza.

CÃ³rdoba: cielo gris con viento fuerte y lluvias posibles

Córdoba se despierta sumida en una atmósfera de expectación, con el cielo pintado de gris y una brisa inusualmente fuerte que hace danzar las hojas de los árboles. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantienen entre los 19 y 22 grados, ofreciendo un respiro temporal antes de que la inestabilidad tome protagonismo en el resto del día.

A partir de la tarde, el tiempo se torna más agitado, con una probabilidad de lluvias del 20% y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 35 km/h. La sensación térmica máxima podría rozar los 39 grados, combinándose con una humedad relativa que se eleva al 85%. En estas condiciones, es mejor llevar paraguas y estar preparado para un cambio abrupto, ¡no olvides también una chaqueta ligera!

En Huelva, ambiente agradable y cielos nublados

El tiempo se presenta con un ambiente estable, alternando momentos de cielo algo nuboso durante la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. La temperatura oscilará entre 19 y 31 grados, con vientos leves que no superarán los 20 km/h, ofreciendo una sensación térmica agradable y sin indicios de lluvia.

Un día ideal para pasear por el centro o disfrutar de un café al aire libre, con un ambiente acogedor perfecto para las actividades diarias. Aprovechar estas horas de buen tiempo es una excelente opción para desconectar y disfrutar de lo que ofrece el entorno.

Ambiente cálido con nubes dispersas en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente suave y una temperatura mínima de 23°C, mientras el sol asoma a las 07:43. El cielo mostrará un característico tono parcialmente nublado a lo largo de la jornada, aunque las probabilidades de lluvia son bajas, con un 15% en la tarde-noche, por lo que se esperan más horas de sol que de nubes. Durante la mañana, la sensación térmica podría alcanzar hasta 31°C, lo que le dará un toque caluroso al día.

A medida que avance la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 29°C, con un viento del suroeste soplando a 15 km/h y ráfagas que podrían llegar a 8 km/h. La humedad, que se prevé alta con un 95%, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Al finalizar la jornada, el sol se ocultará a las 21:14, dejando a Cádiz con más de 13 horas de luz.

JaÃ©n: cielo nublado y posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta algo nublada, con temperaturas suaves alrededor de 22 grados y una ligera brisa que aporta frescura. A medida que avance el día, el cielo irá despejándose y alcanzaremos una máxima de 38 grados, aunque no se descartan algunas posibilidades de lluvia hacia la tarde-noche. Con una sensación térmica que podría superar los 37 grados, es recomendable optar por ropa ligera y mantenerse hidratado. Disfruten del tiempo, pero no olviden el paraguas, por si acaso.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete una jornada cálida para Málaga. A medida que avanza la mañana, se experimenta un ligero ascenso en las temperaturas, alcanzando los 25°C, mientras que el viento soplará del este a una velocidad que rondará los 10 km/h. Sin embargo, la tarde nos ofrecerá un calor más intenso que hará que el mercurio se eleve hasta los 33°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 37°C.

Es recomendable hidratarse y buscar sombra en las horas centrales del día, ya que la humedad relativa oscilará entre un 65% y un 90%, lo que acentuará la sensación de calor. A lo largo de la tarde-noche, se espera un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

Granada: cielos despejados con sorpresas lluviosas

La mañana en Granada comienza con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 21 grados, creando una sensación agradable aunque la humedad puede hacer que se sienta algo más caluroso a medida que avanza el día.

A medida que la jornada avanza, se espera que los cielos se mantengan mayormente claros hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta un poco y las temperaturas pueden llegar a los 34 grados. Se recomienda llevar algo de agua y vestir ropa ligera para disfrutar de la tarde soleada, que puede sorprender con alguna pequeña llovizna al caer la noche.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado y una agradable temperatura de 28°C, perfectas para disfrutar de la mañana almeriense. A medida que avanza el día, el calor se intensificará y el mercurio alcanzará los 38°C, mientras que el viento del este soplará con fuerza, alcanzando hasta 50 km/h en algunas ráfagas.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer consigo algunas nubes y la posibilidad de lluvias puntuales, con un 20% de probabilidad, así que es recomendable tener a mano un paraguas si planeas salir. La humedad relativa variará y aunque la sensación térmica máxima alcanzará los 39°C, la temperatura mínima descenderá a 26°C, ofreciendo un alivio en las horas posteriores al atardecer.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET