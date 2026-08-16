Hoy, 16 de agosto de 2026, se disfruta de un cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque en el Prepirineo y el prelitoral pueden surgir chubascos dispersos y tormentas por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y se prevé viento flojo, con intervalos moderados en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de agosto

Barcelona: pausa de sol con riesgo de lluvia

El cielo se despereza lento en Barcelona, ofreciendo un espectáculo matutino marcado por una ligera nubosidad y una brisa suave. A primera hora, el sol asomará tímidamente, mientras las temperaturas se mantienen frescas, rondando los 27 grados. Sin embargo, hay un leve riesgo de chubascos durante la mañana que podría refrescar el ambiente, aunque no es algo que preocupe a los más valientes. A medida que avanza el día, el viento soplará del sureste a una velocidad moderada, acompañando un aumento en la temperatura que podría alcanzar los 34 grados en su momento más cálido.

Ya por la tarde, los altocumulus se adueñarán del cielo y se intensificará la posibilidad de lluvia, lo que podría traducirse en un final de jornada algo más gris. El ambiente se sentirá ligeramente pesado con una humedad que toca el 55% y la sensación térmica podría elevarse sensación hasta los 38 grados. Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos confortables 29 grados. La luz del día irá apagándose a las 20:48, ofreciendo justas horas para disfrutar del ambiente veraniego, pero no sin el riesgo de alguna que otra gota de lluvia que interrumpa el ocaso en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo variable con lluvias inesperadas

Una brisa inquietante recorre L’ Hospitalet de Llobregat, anunciando un día de cambios repentinos bajo un cielo que oscila entre nubes y claros. Al amanecer, la temperatura ronda los 25 grados, pero conforme avanza la jornada, la atmósfera se torna más pesada y la probabilidad de lluvia se intensifica, alcanzando un 65% por la tarde-noche.

La mañana será relativamente tranquila, con cielos despejados y una temperatura máxima de 35 grados, pero no se dejarán esperar las sorpresas. A medida que el viento sopla con fuerza, llegando a ráfagas de hasta 55 km/h, la sensación térmica podría superar los 37 grados, creando un ambiente agobiante. Es un día propicio para llevar paraguas y estar preparados para una tarde inestable.

Ambiente caluroso con nubes y lluvia en Badalona

La jornada en Badalona se presenta con un amanecer fresco, donde el sol saldrá a las 07:01, iluminando un cielo que comenzará mayormente despejado, aunque evolucionará a parcialmente nublado. A medida que avanzan las horas, la temperatura irá de una mínima de 25°C por la mañana hasta alcanzar los 34°C en su pico durante la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 60%, lo que podría generar una sensación térmica de hasta 38°C, resultando en un ambiente caluroso y pesado.

La probabilidad de lluvia es moderada, con un 55% en general durante el día, siendo más notable por la tarde-noche con un 35%. El viento soplará del sureste a una velocidad suave de 15 km/h, aunque se esperan ráfagas de hasta 7 km/h. El día se despedirá con una puesta de sol a las 20:48, dejando a Badalona con unas 13 horas de luz.

Nubes y posibilidad de lluvia moderada en Sabadell

El tiempo en Sabadell presenta una mañana templada, con algunas nubes dispersas y temperaturas que rondan los 24 grados. A medida que avance la tarde, el cielo se tornará más nublado y existe una posibilidad de lluvia en el transcurso de la tarde-noche, aunque el viento será ligero, con ráfagas moderadas que no afectarán las actividades al aire libre.

Este ambiente tranquilo es ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o simplemente relajarse en alguna de sus plazas. Aprovecha para conectar con la naturaleza y disfrutar de momentos agradables en compañía, mientras el tiempo se mantiene en un vaivén moderado.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET