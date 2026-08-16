El nuevo avión de búsqueda y rescate del Ejército del Aire supera los 550 km/h y forma parte de un pedido de 34 aeronaves hechas en España

El Ejército del Aire y del Espacio cuenta desde este verano con uno de los aviones más impresionantes que jamás se han construido en España. El pasado 24 de junio se formalizó en Sevilla la entrega por parte de Airbus del primer avión C295 en configuración de búsqueda y salvamento (SAR) que ya está operando en el Ala 46 de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo Airbus C295 SAR (Search and Rescue).

El Ejército del Aire y del Espacio ya dispone de uno de los mejores aviones que se han construido en la historia de este país. El Airbus C295 SAR fabricado en la sede de la compañía francesa en Sevilla. Esto supone todo un hito para la aviación militar, ya que este es el primer avión de estas características que se fabrica específicamente en configuración de búsqueda y salvamento. Este aparato viene a sustituir al CN235 VIGMA (Vigilancia Marítima), que presta servicio al Ejército del Aire y del Espacio desde 2008.

«El C295 SAR aporta un salto cualitativo en alcance y capacidades, y destaca por su capacidad para realizar operaciones marítimas y terrestres, así como misiones nacionales e internacionales de búsqueda y salvamento», informó en su día a través de su página web el Ministerio de Defensa, que también aseguró que contará este mismo año con otros dos C295 de salvamento marítimo adicionales, así como los dos primeros C295 de transporte del pedido realizado por el Ministerio de Defensa en 2025.

Así es el nuevo avión del Ejército del Aire

«El C295 SAR forma parte del programa MPA/VIGMA, impulsado por el Ministerio de Defensa para recuperar la capacidad de Patrulla Marítima y Guerra Antisubmarina de España y garantizar la continuidad de las capacidades de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima de medio y largo alcance. Para ello, se han adquirido 16 aeronaves basadas en la plataforma C295: ocho en versión patrulla marítima y ocho en versión FW SAR», informaron desde el Gobierno sobre esta nueva máquina.

El C295 en su versión de búsqueda y rescate cumple con unas características únicas que hacen que el Ejército del Aire dé un salto cualitativo en este tipo de misiones. Tiene una autonomía de hasta 11 horas y puede alcanzar los 550 km/h de velocidad de crucero. Además, también cuenta con los últimos avances en lo que se refiere a sensores de movimiento para el salvamento marítimo y terrestre. El resto de características son las siguientes:

Longitud: 24,45 metros.

Envergadura: 25,81 metros.

Altura: 8,66 metros.

Peso: 23.200 kg.

Carga útil: 9.250 kg.

Velocidad máxima: 576 km/h.

Techo de servicio: 7.620 metros.

Motores: dos turbohélice Pratt & Whitney Canada PW127G.

Sistemas electroópticos e infrarrojos (EO/IR).

Fabricante: Airbus.

Las principales misiones de este C295 SAR son las siguientes: