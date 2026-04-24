España desafía las reglas y logra lo impensable: por primera vez en la historia un Harrier AV-8B+ reposta en pleno vuelo con un A-330 del Ejército del Aire

No es habitual que una maniobra militar acabe llamando la atención fuera del ámbito especializado, pero a veces ocurre. Y en este caso es del todo normal que esté dando que hablar más allá del ejército ya que lo que han conseguido recientemente las Fuerzas Armadas españolas con un Harrier AV-8B+ no es algo que se vea todos los días, ni siquiera dentro del propio entorno militar y muchos ya lo definen como algo histórico, que además marca un antes y un después.

Un Harrier AV-8B+ de la Armada ha logrado repostar combustible en pleno vuelo gracias a un A-330 MRTT. Puede parecer una operación más, pero no lo es, dado que es la primera vez que estas dos aeronaves españolas realizan esta maniobra juntas, y eso ya marca la diferencia. Detrás de esa proeza hay bastante más de lo que parece a simple vista, ya que no se trata tan sólo de técnica, sino para que todo haya salido bien, se ha requerido de una buena coordinación, además de haber tenido que hacer pruebas previas y muchas horas de preparación para que a la hora de repostar, nada falle.

Un Harrier AV-8B+ reposta en pleno vuelo con un A-330 del Ejército del Aire

Repostar en vuelo no tiene nada de sencillo. No es simplemente acercarse a otro avión y engancharse, sino que es clave que las dos aeronaves vuelen prácticamente en paralelo, a gran velocidad, manteniendo una distancia muy concreta durante todo el proceso. En este caso, además, había un elemento añadido.

El Harrier utiliza un sistema de pértiga para conectar con el avión cisterna, mientras que el A-330 MRTT funciona con manguera y cesta. Que ambos sistemas funcionen bien juntos no se da por hecho sin probarlo antes.

Por eso, completar la maniobra con éxito en este primer ejercicio tiene bastante valor y no es casualidad, sino el resultado de comprobar que todo era compatible y que ha funcionado como debía y esperaba.

Por qué el repostaje en vuelo es tan importante

Puede parecer un detalle técnico, pero cambia bastante las capacidades de un avión dado que permite, por ejemplo, que el caza esté más tiempo en el aire sin tener que volver a base. También amplía su radio de acción, es decir, la distancia que puede recorrer en una misión. En el caso del Harrier AV-8B+, esto es especialmente relevante porque suele operar desde el Juan Carlos I. Y aunque este buque está preparado para ello, el combustible a bordo siempre es limitado. Con el repostaje en vuelo, el avión gana margen y puede permanecer más tiempo en zona, para responder con mayor flexibilidad si la misión lo requiere.

El papel del A-330 en este tipo de operaciones

El A-330 MRTT es clave en todo esto. Es el avión encargado de suministrar combustible en el aire y está diseñado precisamente para ese tipo de tareas.

Además, no trabaja solo con aeronaves españolas. Está preparado para repostar a distintos modelos de países aliados, lo que lo convierte en una herramienta importante en operaciones internacionales. Este tipo de ejercicios también sirven para eso, para asegurarse de que todo funciona correctamente en escenarios donde intervienen varios países.

Más coordinación de la que parece

Más allá de la parte técnica, esta prueba también refleja algo importante que tiene que ver con la coordinación entre la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. No siempre es sencillo integrar procedimientos entre distintos cuerpos, pero cada vez se trabaja más en esa línea. La idea es que puedan operar como un conjunto, compartiendo recursos cuando sea necesario. Este tipo de maniobras ayudan precisamente a eso, a comprobar que todo funciona de forma coordinada en situaciones reales.

Un avión que sigue siendo clave

El Harrier lleva años en servicio, pero sigue teniendo un papel importante. Su capacidad de despegar y aterrizar en vertical lo hace especialmente útil para operar desde buques. Puede alcanzar velocidades cercanas a Mach 1, volar a gran altitud y trabajar tanto de día como de noche gracias a sus sistemas de sensores.

En cuanto a armamento, cuenta con una configuración bastante completa que le permite adaptarse a distintos tipos de misión, desde tareas de defensa hasta operaciones más ofensivas. Ahora, con esta nueva capacidad de repostaje en vuelo junto a medios nacionales, amplía aún más sus posibilidades.

En definitiva, lo que ha pasado con este este ejercicio no lo cambia todo de un día para otro, pero sí abre una puerta. A partir de aquí, se podrán repetir estas maniobras, perfeccionarlas y, llegado el caso, utilizarlas en operaciones reales. Es un paso más dentro de una evolución que no siempre se ve, pero que está ahí y que marca un avance para el ejército español. Y es que en el fondo, este tipo de avances no van sólo de tecnología, sino que tal y como acabamos de explicar tienen también mucho que ver con la coordinación, la preparación y el hecho de ir ajustando piezas hasta que todo encaja.