El BOE lo confirma: abiertas casi 3.000 plazas para suboficial y oficial de las Fuerzas Armadas en 2026

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva convocatoria que interesa, y mucho, a todos aquellos que estén interesados en poder entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas. No sólo porque vuelve a abrirse el proceso de acceso, sino por el volumen de plazas que se ponen sobre la mesa este año y que se aproxima a las 3.000 para oficiales y suboficiales.

Una cifra que, vista en contexto, vuelve a situar este tipo de convocatorias entre las más relevantes dentro del empleo público en España. Pero hay un matiz que conviene tener en cuenta desde el principio. No todas esas plazas están pensadas para gente que llega desde fuera. De hecho, una parte importante se reserva para militares que ya están en activo y que buscan ascender, algo que forma parte del propio funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas.

El BOE confirma casi 3.000 plazas para suboficial y oficial de las Fuerzas Armadas

En total, la convocatoria suma 2.994 plazas, distribuidas entre acceso directo y promoción interna. La diferencia entre ambas vías es importante, tanto por el perfil de los aspirantes como por el tipo de proceso. Por un lado, hay 1.337 plazas de acceso directo, destinadas a quienes no forman parte todavía de las Fuerzas Armadas. Es la opción más conocida y también la más competitiva, porque concentra un volumen alto de solicitudes.

Por otro lado, se han convocado 1.607 plazas de promoción interna. Es decir, más de la mitad. Aquí entran en juego militares que ya están en activo y que buscan dar un paso más en su carrera. Dentro de este bloque, destaca el caso de Tropa y Marinería. Se han reservado 1.261 plazas para acceder a la escala de suboficiales, lo que supone una de las principales vías de ascenso dentro del sistema. También hay 120 plazas destinadas a promoción interna hacia oficiales, lo que completa el recorrido para quienes quieren seguir avanzando. Además, la convocatoria incluye 81 plazas para la Guardia Civil dentro del acceso a oficiales, lo que amplía las opciones para los aspirantes.

Cuáles son los requisitos

Quien esté pensando en presentarse tiene que conocer bien los requisitos. Para empezar, se exige tener la nacionalidad española y cumplir con el límite de edad que marque cada plaza, que suele moverse entre los 18 y los 30 años, aunque hay matices según el caso. A partir de ahí, hay condiciones que son bastante claras como no tener antecedentes penales, no estar inmerso en procesos judiciales y tampoco haber dado positivo en drogas en convocatorias anteriores.

Si ya se pertenece a las Fuerzas Armadas, el filtro es un poco más específico. En ese caso, no se puede haber sido sancionado por faltas graves o muy graves, algo que también pesa dentro del expediente.

Luego está la parte académica, que cambia bastante según la plaza a la que se quiera optar. Hay opciones más accesibles, donde basta con Bachillerato, y otras que exigen carrera universitaria o formación técnica. Y aquí aparece uno de los puntos que más suele interesar: en algunos itinerarios, la formación se hace dentro del propio sistema militar, lo que permite salir con titulación mientras ya se está dentro.

Cómo es el proceso de selección

El acceso se realiza mediante concurso-oposición. Es decir, se combinan méritos con pruebas. Entre los exámenes obligatorios aparece el de lengua inglesa, que ya es habitual en este tipo de convocatorias. A partir de ahí, llega la parte más exigente para muchos aspirantes: la evaluación psicofísica.

Aquí se incluyen pruebas físicas, test psicológicos y un reconocimiento médico completo. De este modo, no es sólo una cuestión de conocimientos, sino de aptitud global y de ahí que muchos aspirantes le den también mucha relevancia a la parte física.

Plazo de inscripción y cómo presentar la solicitud

El plazo ya está abierto. Son 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el BOE, así que el margen no es demasiado amplio dado que la publicación se produjo el pasado 20 de abril.

La solicitud se realiza de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa. Para acceder, es necesario utilizar sistemas como DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

Además, hay que aportar toda la documentación dentro del plazo. Este punto es importante, porque cualquier error puede dejar fuera del proceso. Y si tienes duda, toda la información detallada está disponible en la web oficial de reclutamiento del Ministerio de Defensa y en el portal de la Administración General del Estado.

Todas las plazas convocadas

El reparto es amplio y bastante variado, lo que permite que perfiles distintos puedan optar a una plaza. Estas son las principales: