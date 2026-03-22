Expectación y sorpresa en Palma ante la llegada del submarino de guerra ‘Galerna’ a Porto Pi

El submarino S-71 Galerna se encuentra en la Base Naval de Porto Pi desde este domingo, donde permanecerá hasta el martes, tras participar en diversos ejercicios de adiestramiento individual y conjunto con otras unidades de la Armada en el Mediterráneo. La llegada de esta máquina de la guerra ha levantado una gran expectación y sorpresa entre los residentes de la capital balear.

Según ha informado la Armada, el Galerna es el primero de su serie. Fue construido en Cartagena por los astilleros de la Empresa Nacional Bazán y entregado al servicio el 21 de enero de 1983. Desde entonces, ha acumulado más de cuarenta años de trayectoria, durante los cuales ha participado también en misiones internacionales bajo el marco de la Unión Europea y la OTAN.

Entre las actividades recientes se encuentra un ejercicio de minado simulado, destinado a entrenar la capacidad de impedir el paso de buques en un escenario hipotético, así como proteger accesos estratégicos y controlar rutas de navegación. Este tipo de maniobras forma parte habitual de la preparación operativa de la Armada.

Fuentes militares destacan que los submarinos desempeñan un papel relevante en este tipo de operaciones por su discreción, versatilidad y capacidad de actuación en distintos escenarios, lo que refuerza su papel como elemento de disuasión militar. El submarino Galerna, con base en el Arsenal de Cartagena, tiene 68 metros de eslora y 6,8 metros de manga. Puede alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos en superficie y de 20,5 nudos en inmersión, y dispone de una autonomía de 45 días.

A bordo viajan 70 militares —entre oficiales, suboficiales y personal de marinería— que desarrollan funciones relacionadas con vigilancia marítima, reconocimiento, obtención de inteligencia y otras tareas vinculadas a la seguridad marítima y la defensa nacional. La escala en Porto Pi se enmarca dentro de la actividad ordinaria de la Armada y no ha implicado cambios en el nivel de alerta ni en la situación operativa habitual.