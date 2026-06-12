Fin del misterio: el PP se opondrá a habilitar el verano para tramitar la limitación de entrada de coches en Mallorca

Fin del misterio. OKBALEARES está en condiciones de adelantar que el Partido Popular se opondrá en el debate parlamentario del próximo martes a la votación para habilitar los meses de junio, julio y parte de septiembre con la intención de tramitar en el Parlament balear la regulación de entrada de coches a la isla de Mallorca a partir de 2027.

El argumento de las fuentes populares consultadas por este periódico es que «no puede ser que la izquierda, que no ha movido un dedo en sus ocho años en el Govern, imponga ahora sus prisas».

El PP está de acuerdo en aplicar un trámite de urgencia para la entrada en vigor de las medidas en verano de 2027, pero votará en contra de habilitar el periodo de sesiones parlamentario durante prácticamente todo el verano.

Por su parte, el Govern ve «con buenos ojos» que la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca se tramite de forma urgente en el Parlament, aunque ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la decisión de ampliar el periodo de sesiones. OKBALEARES adelanta que el voto del PP a habilitar el verano será contrario a la propuesta de la izquierda.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha valorado positivamente «cualquier mecanismo de aceleración adicional» para tramitar esta ley, aprobada la semana pasada en el Consell de Mallorca.

Cabe recordar que la institución insular registró el pasado lunes en el Parlament la proposición de ley para regular los vehículos y que el PP y el PSIB pidieron que se tramite por el procedimiento de urgencia.

Además, los grupos de la izquierda pidieron habilitar más sesiones parlamentarias para aprobar esta ley, una cuestión que se votará el próximo martes. Sobre este tema, Costa ha dicho que desconoce qué votará el PP.

Desde PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto se han mostrado proclives a extender el periodo de sesiones parlamentarias; el PP no ha desvelado el sentido de su voto (será negativo), mientras que Vox, durante la Junta de Portavoces, habría alegado que los diputados «se merecen unas vacaciones» para justificar su rechazo.