Unos aprovechados montan un ‘chill out’ clandestino en la playa de es Trenc para ver el eclipse desde el paraíso

Los agentes de Medio Ambiente del Govern han retirado este miércoles un gran despliegue de mobiliario y material instalado por un grupo de personas para ver el eclipse.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una publicación en redes sociales, a las 11.00 horas ya se había retirado todo lo que un grupo había instalado. En concreto había tumbonas, sombrillas, cojines, butacas hinchables, mesas, sillas y telas.

Las imágenes las ha compartido en redes sociales una usuaria a primera hora de la mañana de este miércoles para denunciar la instalación del material.

No es la primera vez que se producen ocupaciones de la mítica playa de es Trenc con similares características. A pesar de la protección máxima que hay sobre el parque natural y las veces que se ha tenido que actuar con anterioridad, al menos una vez cada verano se producen amaneceres sorpresa como el de este miércoles.

Es habitual cada verano que se desembarque todo tipo de material desde algún gran yate fondeado frente a la playa para crear una especie de ‘club’ sobre la arena con mobiliario propio de un ‘chill out’ al que no le falta detalle, para disfrute de los ocupantes del yate o amigos y familiares advertidos previamente. Al parecer, la mitica playa de es Trenc tiene imán para este tipo de infracciones a la vista de todo el mundo.

Pasadas las horas, los agentes de Medio Ambiente han actuado en la playa del Marqués, muy cercana a Es Trenc, para reubicar a una veintena de personas que se habían instalado en las dunas.

Además, están monitorizando la situación en la Penya Esbarrada, en la localidad ibicenca de Santa Agnés de Corona, donde se han concentrado más de un centenar de personas.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha pedido extremar las precauciones en acantilados y zonas naturales sensibles.