El Parlament discutirá el martes si dedica el verano a debatir la limitación de entrada de coches a Mallorca

El Pleno del Parlament votará este martes si se amplía el presente periodo de sesiones para debatir la aprobación de la ley que restringiría la entrada de coches en Mallorca.

Así lo ha decidido la Junta de Portavoces de este miércoles, con el voto a favor de todos los partidos a excepción de Vox, que también ha rechazado que esta normativa se tramite por la vía de la lectura única –un procedimiento abreviado–, ya que se requería la unanimidad de todos los grupos, algo a lo que se ha opuesto Vox de igual modo.

Desde PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto se han mostrado proclives a extender el periodo de sesiones parlamentarias, el PP no ha desvelado el sentido de su voto, mientras que Vox, durante la Junta de Portavoces, habría alegado que los diputados «se merecen unas vacaciones» para justificar su rechazo.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha remarcado que la habilitación del resto del mes de junio y julio como parte del mismo periodo de sesiones se podría haber hecho en la Diputación Permanente pero no se han opuesto a que lo pueda debatir el pleno.

Aún así, ha criticado la «‘performance’» y el «ridículo» del PSIB por hacer ver que «ahora tienen mucha urgencia» de que esta legislación se apruebe, cuando sabrían que, «por mucha prisa que se dieran, no se puede poner en marcha este verano».

La diputada ha subrayado que el propio PP solicitó que se tramitara de urgencia y habrían posibilitado la lectura única de haberse conseguido la unanimidad. Por otro lado, ha reprochado que el PSIB, en las últimas dos legislaturas, «no hiciera nada» para adelantar el procedimiento de esta ley al no haber hecho el estudio de carga viario.

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha destacado el tono «surrealista» de la Junta de Portavoces, ya que ha acusado al PP de cambiar de postura, puesto que ha asegurado inicialmente se habría negado a la habilitación de los nuevos plazos del periodo de sesiones para después permitir la votación en el pleno.

Al mismo tiempo, ha ironizado con el rechazo de Vox al decir que «la España que madruga debería defender a los trabajadores que van en coche colapsados al trabajo». Por eso, ha reivindicado que el Parlament puede trabajar en este mes «si la situación lo requiere» y la intención de los socialistas es que la ley «entre en vigor lo antes posible».

Preguntada por esta polémica, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha aseverado que sus palabras se habrían «sacado de contexto» y ha incidido en que el hemiciclo balear tiene un periodo legislativo diferente a otras instituciones con más sesiones y ruedas de prensa, lo que implica «mucha carga de trabajo» al que habría que añadir las reuniones privadas que mantienen con diferentes agentes sociales.

Sobre la frase de que los diputados «se merecen las vacaciones», ha puntualizado que es «un derecho de todos los ciudadanos» y esto no querría decir que «dejaran de trabajar», sino que se refería a descansar de los plenos y las comisiones parlamentarias.

La representante de Vox ha tildado de «populista» y «demagogo» la intención de la oposición de habilitar el mes de julio como nuevo mes del periodo de sesiones, porque en las anteriores legislaturas «habrían tenido ocho años» para aprobar esta ley.

También ha pronosticado que esta legislación no logrará reducir los problemas de tráfico en la isla, al aludir al estudio de carga en el que ha aseverado que el 80% de tránsito rodado vendría motivado por los desplazamientos de los mallorquines.

En cuanto a la propuesta de lectura única, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lanzado esta propuesta que hubiera permitido aprobar la legislación este mismo mes de julio.

El representante ecosoberanista ha mostrado su incomprensión ante la postura de Vox, ya que en el Consell de Mallorca se abstuvieron y la ley no obtuvo ningún voto en contra. «Por responsabilidad con la ciudadanía lo más lógico sería tramitarla lo más diligentemente posible», ha sentenciado.

Por este motivo, ha recalcado que en Més defienden que la ley «llega tarde», en vista a que «hace años que es necesaria» esta limitación que «no se ha querido acelerar por parte del bipartidismo».

El portavoz de Unidas Podemos, José María García, ha deseado que la tramitación sea «rápida» puesto que «no se prevén enmiendas» a la ley enviada por el Consell de Mallorca pero ha valorado que lo importante es que se apruebe la ley para que «no haya tanto vehículo por Mallorca dando vueltas».

No obstante, ha recriminado que no se haya tramitado antes y que esta no se extendiera a Menorca porque «no será efectiva este año» y ha considerado que «ya va tarde». Por eso, ha recordado el rechazo del PP a la toma en consideración de la ley propuesta anteriormente por el PSIB en el mismo sentido.