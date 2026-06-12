El Tribunal de Cuentas condena al alcalde de Chipiona a devolver 285.000 euros de pagos indebidos a la Policía Local

El Tribunal de Cuentas ha condenado al alcalde de Chipiona (Cádiz) a devolver 285.000 euros de pagos indebidos a la Policía Local. Esto tiene su base en un informe redactado por la Cámara de Cuentas de Andalucía que es, sin lugar a duda, demoledor. No es para menos, pues Luis Mario Aparcero lleva sin presentar las cuentas desde hace cuatro años del consistorio que dirige.

En este sentido, el alcalde autorizó el pago de 127.338,16 euros a los agentes de la Policía Local en concepto de horas extras en el 2021, 127.273,01 euros en el 2022 y 31.205 euros de complementos retributivos en la nómina de enero de 2023. Todo ello con varios informes desfavorables de la asesoría jurídica y la intervención del Ayuntamiento. Y aun así, Luis Mario Aparcero lo autorizó por medio de un decretazo al más puro estilo Sánchez.

El Tribunal de Cuentas es tajante con esas horas extraordinarias que, tras su investigación, han considerado que «son en realidad horas que les correspondía realizar según su jornada ordinaria y que, por lo tanto, no debieron ser retribuidas de manera específica más allá del salario». Ahora, esta institución ha declarado a Aparcero como «responsable contable directo» y le condena a reintegrar los 285.816,17 euros.

No obstante, Luis Mario Aparcero no ha dicho la última palabra. En la comisión celebrada el pasado mes de mayo –a la que, por cierto, no asistió el alcalde– se puso encima de la mesa un salvavidas para el regidor. La única salida que le queda es que todos los concejales de la corporación municipal voten la anulación del decreto que él mismo aprobó pese a tener informes desfavorables. De esta manera, Aparcero dejaría de ser el contable directo.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía demoledor

OKDIARIO ha tenido acceso al informe de la Cámara de Cuentas que ha dado pie a este asunto por el que Aparcero tiene que devolver 285.000 euros. Otro asunto de especial relevancia es el relacionado con la recaudación en efectivo de la grúa municipal. Existe un riesgo real debido a la falta de documentación de este servicio entre los años 2021 y 2025. Dada esta circunstancia, el organismo público no ha podido verificar si las cantidades que se inyectaron en las cuentas públicas del Ayuntamiento coinciden con lo que, finalmente, pagaron los vecinos de la localidad gaditana de Chipiona.

De igual forma, en estas cuentas públicas que ha investigado la Cámara de Cuentas, aparecen cuatro expedientes por valor de seis millones de euros que se ejecutaron de «forma inmediata». Esta vía presupuestaria está, única y exclusivamente, reservada para situaciones de «calamidad pública», algo que no ocurrió en ningún momento en Chipiona.

En el sistema contable del gobierno dirigido por Luis Mario Aparcero tampoco figuran, por ejemplo, nueve subvenciones concedidas en 2023 por valor de 233.495,33 euros y, de igual forma, tampoco están reflejados los ingresos por valor de 144.757,13 euros en concepto de enajenación de cuatro viviendas. Los ascensos que Aparcero ha ido haciendo a dedo en la plantilla municipal también son de especial relevancia: el alcalde abusó de la figura del decreto de alcaldía para recolocar a 94 empleados sin justificación legal alguna.

El grupo municipal de Vox Chipiona solicita explicaciones

Desde Vox Chipiona han registrado una solicitud formal de información tras haber analizado el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En este sentido, el grupo municipal considera que «el equipo de gobierno debe dar explicaciones inmediatas a la ciudadanía». Por este motivo han solicitado formalmente diversos documentos e informes y, de igual manera, la convocatoria de una Comisión Informativa Extraordinaria «que permita a todos los grupos municipales conocer de primera mano las explicaciones del equipo de gobierno».