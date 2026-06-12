Instagram, Facebook y Messenger sufren una caída a nivel global

Instagram y Facebook, dos de las principales redes sociales de Meta, han sufrido una caída generalizada este viernes. La incidencia, reportada por miles de usuarios, ha comenzado en torno a las 15:30 horas.

La plataforma Downdetector, que registra fallos en páginas web, ha notificado fallos en Instagram, Facebook y Mesenger, la aplicación de mensajería instantánea de Facebook.

Las citadas redes sociales presentan fallos en su uso. Instagram no muestra las actualizaciones de las publicaciones ni permite enviar mensajes. Lo mismo que está ocurriendo en Facebook. Además, en algunos casos presentan fallos a la hora de iniciar sesión.

Cientos de internautas han denunciado en X que Instagram está presentando fallos y no les permite «actualizar los contenidos ni enviar mensajes».

Por el momento, desde la compañía Mark Zuckerberg no se han pronunciado al respecto.