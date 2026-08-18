La nueva HONOR Pad X9 Max quiere convertir el sofá en una sala de cine gracias a sus 13 pulgadas

HONOR ha presentado en España la nueva HONOR Pad X9 Max, una tablet de gran formato pensada para quienes quieren ver series, películas y contenido en pantalla grande sin depender del televisor del salón. El fabricante apuesta por una pantalla de 13 pulgadas con certificación IMAX Enhanced, una batería de larga duración y un cuerpo metálico de apenas 6,72 milímetros de grosor, con la idea de que el dispositivo sirva tanto para el ocio como para el trabajo y el estudio.

Una pantalla con vocación de sala de cine

La pantalla HONOR Max Display de 13 pulgadas es el elemento central de la HONOR Pad X9 Max. Tiene una resolución de 2.500 por 1.560 píxeles, una densidad de 228 puntos por pulgada y capacidad para reproducir hasta 1.070 millones de colores. La tasa de refresco de 120 Hz permite una navegación más natural y un brillo máximo de 700 nits facilita ver contenido incluso con luz ambiental intensa.

Para quienes usan la tablet sobre todo para leer o tomar notas, HONOR ha anunciado además una variante Paperlike Edition, con un acabado mate que reduce el granulado de la superficie un 35% y elimina hasta el 98% de los reflejos. Esta versión suma las certificaciones TÜV Rheinland Flicker Free, Low Blue Light y Paper Like Display, además de atenuación DC y reducción de luz azul por hardware. El cuerpo, en ambos casos, es de aluminio unibody con acabado arenado y bordes curvados, y pesa 618 gramos con un grosor de 6,72 milímetros.

Días enteros sin pensar en el enchufe

La batería de 10.100 mAh es de las más grandes que HONOR ha montado en una tablet de este tamaño y, según los datos que aporta el fabricante, permite hasta 16 horas de reproducción continua de vídeo, 13 horas de lectura de documentos, 12 horas tomando notas en HONOR Notes, 73 horas de reproducción musical y hasta 90 días en modo de espera. Son cifras notablemente por encima de lo habitual en una tablet de este tamaño. Cuando toca recargar, la tecnología HONOR SuperCharge de 45 W reduce bastante los tiempos de espera.

Un ayudante de IA que toma apuntes por ti

La HONOR Pad X9 Max incorpora AI Memo, una herramienta que reconoce reuniones, identifica los puntos clave, responde preguntas en tiempo real y genera resúmenes automáticos, pensada para quienes usan la tablet en el trabajo o en clase. El sistema de gestión de archivos, con una interfaz similar a la de un ordenador de escritorio, facilita organizar documentos sin recurrir a aplicaciones externas.

La memoria puede ampliarse mediante HONOR RAM Turbo hasta un equivalente de 18 GB, combinando los 6 GB físicos con hasta 12 GB adicionales tomados del almacenamiento interno, que es de 256 GB y admite tarjetas microSD de hasta 2 TB. Esa RAM ampliada funciona como memoria virtual, ya que usa parte del almacenamiento para reforzar la gestión de la memoria física, tal y como precisa la propia compañía. Para tomar notas o dibujar, la tablet es compatible con el lápiz óptico HONOR MagicPencil 4s, que se conecta por USB-C y ofrece hasta 10 horas de autonomía tras 58 minutos de carga.

Sonido de cine y una tablet que habla con todo lo demás

La certificación IMAX Enhanced es uno de los argumentos que HONOR más repite para esta tablet, y se apoya en cuatro altavoces con algoritmos propios capaces de aumentar el volumen hasta un 200%, certificación Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, y procesamiento DTS. Esa combinación da un sonido con más cuerpo y sensación de espacialidad, tanto por los altavoces como con auriculares compatibles, y permite disfrutar de contenido IMAX Enhanced en plataformas como Disney+.

La tablet también apuesta por la conectividad entre dispositivos: HONOR Connect permite compartir archivos con equipos Android, iOS, HarmonyOS, Windows y macOS, mientras que HONOR MagicRing extiende la conexión de red, las llamadas y las notificaciones a smartphones HONOR compatibles. Para el uso familiar incluye HONOR Kids, con control del tiempo de uso, filtrado de contenidos y avisos de postura y distancia frente a la pantalla.

Cuánto cuesta y dónde comprar la HONOR Pad X9 Max en España

La HONOR Pad X9 Max llega a España en color gris y con varias combinaciones de memoria y almacenamiento. Como oferta de lanzamiento, la configuración de 4 GB + 128 GB con Wi-Fi está disponible a un precio promocional de 299 euros, con teclado incluido. HONOR ofrece configuraciones con más memoria y almacenamiento, así como opciones de intercambio para quienes quieran entregar su tablet actual como parte del pago, disponibles en la tienda oficial online de la marca.