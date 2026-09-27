Levoit Eleva 300X, análisis de un purificador de aire pequeño que se controla casi por completo desde el móvil

Hasta que un aparato te pone un número delante, la calidad del aire de casa es algo en lo que casi nadie piensa. Ventilas por la mañana, pasas la aspiradora cuando toca y das por hecho que lo que respiras está bien. El Levoit Eleva 300X cambia esa percepción desde el primer día, y no porque haga algo espectacular, sino porque te enseña lo que pasa en una habitación cuando cocinas, cuando haces la cama o cuando alguien se pasea por el pasillo con la ventana abierta. Lo he tenido funcionando en casa y, más allá de filtrar, lo que más me ha convencido es lo bien que se deja manejar desde el teléfono.

Así es el Levoit Eleva 300X

El Eleva 300X es el primer modelo de la nueva gama Eleva de Levoit, una línea de purificadores con filtro HEPA pensada para dormitorios, habitaciones infantiles y despachos en casa. Tiene un caudal de aire limpio (CADR) de 273 m³/h y, según el fabricante, es capaz de renovar el aire de una habitación de unos 23 m² en 12 minutos. Se conecta por wifi a la app VeSync, la misma que usa la marca para el resto de sus aparatos inteligentes, y llega con tres años de garantía.

Un cilindro que cabe en cualquier rincón

Al igual que el modelo que tuve opción de probar a principio de verano, es un cilindro blanco con el cuerpo inferior perforado para aspirar el aire en 360 grados y una parte superior más lisa donde está el ventilador y la salida de aire. No ha desentonado en ningún momento ni espacio de mi vivienda, algo que no se puede decir de todos los purificadores, que a menudo parecen más un electrodoméstico de oficina que un objeto de dormitorio.

Para acceder a los filtros basta con girar la parte superior, marcada con las indicaciones de cierre y apertura, y levantarla. El cartucho sale entero, sin herramientas ni pestañas escondidas. Arriba está el panel táctil. Muestra en grande la lectura de PM2.5 o el índice de calidad del aire, que se alternan con dos flechas, y lo rodea un anillo luminoso que resume el estado del ambiente de un vistazo.

En los días que lo he usado ha estado casi siempre en verde. Los botones son pocos y claros, con encendido, modo Dormir, selección de ventilador y brillo de la pantalla. Algunos esconden una segunda función si se mantienen pulsados tres segundos, como reiniciar el aviso del filtro o bloquear el panel para que un niño no lo toque. Todo se puede usar sin móvil, aunque, como explicaré, sería desaprovecharlo.

Filtros separados y un sensor que ve más

Levoit llama DuoShield a su sistema de filtración, y la idea es sencilla. En lugar de un único filtro combinado, el Eleva 300X usa un filtro HEPA y otro de carbón activo que se cambian por separado. El HEPA es el que atrapa polvo, polen, pelo de mascota y partículas finas, y la marca asegura que dura hasta 24 meses. El de carbón se encarga de olores y compuestos orgánicos volátiles (COV) y se agota antes, entre cuatro y seis meses según el fabricante. Tiene lógica, porque hasta ahora en muchos purificadores había que tirar el filtro entero cuando solo estaba saturada la parte que retiene los olores.

Levoit también presume de filtración HEPA a nivel de sistema. Según la marca, un sellado llamado MaxSeal obliga a que todo el aire pase por el filtro, sin fugas por los laterales, y el conjunto retiene el 99,97 % de las partículas de hasta 0,3 micras. El prefiltro exterior se limpia con la aspiradora y el filtro no debe lavarse con agua.

El otro cambio importante está en el sensor, que la marca bautiza como AirSight Plus 2.0. Mide tres tamaños de partícula en tiempo real. Las PM10 son las más gruesas, como el polvo o el polen. Las PM2.5 son más finas y proceden, por ejemplo, del humo de cocinar o del tráfico. Las PM1.0 son todavía más pequeñas e incluyen humo y gases de escape. Como cualquier sensor doméstico, sirve más para ver tendencias que para dar cifras de laboratorio, pero tener los tres valores por separado ayuda a entender qué está ensuciando el aire y a que el modo Automático reaccione antes.

La app VeSync, el verdadero centro de mando

Aquí está lo mejor del Eleva 300X. La pantalla principal de la app muestra el índice de calidad del aire con su valoración (bueno, moderado, malo o muy malo) y, justo debajo, los tres modos de funcionamiento, Manual, Automático y Dormir, a un toque de distancia. En Manual eliges tú la velocidad del ventilador. En Automático el aparato decide según lo que detecta el sensor. En Dormir baja al mínimo de ruido y de luz.

A partir de ahí, las opciones se multiplican sin que la app sea confusa. Hay un temporizador, un interruptor para apagar la pantalla del purificador y otro para bloquear sus controles. Hay una sección de gestión de sensores con la lectura de cada tipo de partícula y una gráfica por horas que permite ver en qué momento del día se ensucia más el aire de la habitación. También una opción de purificación de aire personalizada, con varios modos de cuidado que Levoit plantea para el uso diario, para épocas de mayor sensibilidad, como la temporada de polen, o para limpiezas más intensas.

La función que más he usado es la de horarios. Tengo programado que el purificador se encienda a las once de la noche de lunes a viernes, en modo Automático y con la pantalla apagada, para que trabaje mientras duermo sin iluminar el dormitorio. Configurarlo lleva menos de un minuto y se puede repetir una sola vez o semanalmente, eligiendo los días. A eso se suma Adaptive Start, una opción que, según el fabricante, enciende el purificador cuando la calidad del aire empeora y lo apaga cuando vuelve a niveles aceptables.

Las Perspectivas de IA, útiles sin hacer magia

El Eleva 300X estrena en la app un apartado llamado Perspectivas de IA, que Levoit desarrolla en su Levoit Data Lab. Su trabajo consiste en traducir los números del sensor a frases que cualquiera entiende. Una mediodía me avisó de que las partículas PM1.0 y PM2.5 llevaban un rato algo elevadas y estables, me sugirió subir la potencia del purificador y me preguntó qué creía que lo había provocado, con opciones como haber cocinado, usar algún aparato que genere emisiones finas o haber levantado polvo al limpiar.

Ahora bien, la IA no adivina la causa, te la pregunta, y con tus respuestas va afinando sus recomendaciones. Aun así, resulta más útil de lo que esperaba, porque convierte una gráfica que casi nadie mira en un aviso concreto y al que puedes responder. La marca proporciona además informes semanales y mensuales y un seguimiento de cómo evoluciona el aire durante la noche, pensado para quien quiera relacionar su descanso con el ambiente del dormitorio.

La app también controla el estado de los filtros. Escaneando el código QR del filtro, calcula su vida útil restante según el uso real y no con una cuenta atrás fija, y avisa cuando toca cambiarlo.

Silencioso de verdad en el dormitorio

Levoit anuncia un nivel de ruido de entre 19 y 50 dB y un consumo de 25 W. En modo Dormir, con la pantalla apagada, el Eleva 300X es de esos aparatos que olvidas que están encendidos, un detalle clave en un producto que la propia marca diseña para dormir a su lado. Con el ventilador al máximo el soplido se oye, como en cualquier purificador, pero en modo Automático solo acelera cuando el sensor detecta un repunte y vuelve a calmarse cuando el aire se limpia.

Precio y valoración final

El Levoit Eleva 300X cuesta 169 euros en la tienda oficial de Levoit. A ese precio hay que sumar, con el tiempo, los recambios, sobre todo el de carbón activo, que se cambia varias veces al año. Es un purificador muy bien resuelto para lo que promete. Ocupa poco, apenas se oye de noche, separa los filtros para no tirar nada antes de tiempo y su sensor de tres canales da una imagen más completa del aire que la de muchos rivales que solo miden PM2.5. Pero lo que lo distingue es la app, que permite programarlo, automatizarlo y entender lo que ocurre en la habitación con una facilidad que pocos aparatos de este tipo consiguen.

Está pensado para estancias pequeñas y medianas, así que no es el aparato indicado para un salón grande o una planta diáfana. Buena parte de sus mejores funciones dependen del móvil, y quien lo use solo desde el panel se quedará con un buen purificador y poco más. Y las Perspectivas de IA ayudan a interpretar los datos, aunque no hacen nada que no pueda deducir alguien que mire las gráficas con atención. Aun con eso, para quien busque mejorar el aire del dormitorio sin llenarlo de ruido, es una compra muy recomendable.