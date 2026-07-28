Timekettle X1 Meeting: así es el intérprete de IA que quiere acabar con el caos de las reuniones multilingües

Sentar en una misma mesa a gente que no habla el mismo idioma y esperar que la reunión salga adelante sin más es un clásico de cualquier oficina con proyección internacional. Normalmente la solución pasa por un intérprete humano, por subtítulos automáticos de dudosa fiabilidad o, directamente, por hablar todos en un inglés a medias. El Timekettle X1 Meeting propone otra vía, un pequeño hub físico, del tamaño de un móvil, que hace de centro de traducción para toda la sala. Lo he probado en un entorno de viaje de trabajo, que es exactamente el escenario para el que Timekettle lo ha diseñado, y mi primera impresión ha sido muy buena. Y es que para reuniones de empresa, es un dispositivo verdaderamente útil.

Así es el Timekettle X1 Meeting

Físicamente, el X1 Meeting es un hub compacto que se coloca sobre la mesa, acompañado de auriculares individuales que reparte entre los asistentes. Cada persona escucha la conversación en su propio idioma a través de su auricular, mientras el hub central se encarga de todo el trabajo pesado, el de capturar el audio, traducirlo con inteligencia artificial y distribuirlo de vuelta en tiempo real. El sistema admite hasta cinco idiomas activos de forma simultánea entre los participantes que intervienen en la conversación, y puede dar servicio a decenas de oyentes adicionales, hasta 50, que se conectan desde su propio móvil, tableta u ordenador mediante un código QR, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

Esa ausencia de app es, para mí, uno de los puntos más interesantes del planteamiento. En una reunión de trabajo real nadie quiere perder cinco minutos pidiendo a cada asistente que se instale algo, cree una cuenta y conceda permisos. Aquí basta con escanear un código o introducir un identificador de reunión.

Tabla de características

Característica Dato Precio 849 € (hub + auriculares) Idiomas simultáneos activos Hasta 5 idiomas a la vez, hasta 50 oyentes conectados Idiomas soportados 52 idiomas y 106 acentos; 13 pares de idiomas sin conexión Precisión de traducción 95 %, con latencia de 3 a 5 segundos Captación de voz Micrófono dual + conducción ósea; hasta un 90 % de precisión en entornos de 65-75 dB Autonomía Hub: 8 horas · Auriculares: 3 horas · Carga rápida de 5 min = 1,5 horas de uso Conectividad Dispositivo independiente, sin app; conexión a móvil/PC por Bluetooth para llamadas y videollamadas Modos de uso Reunión multiusuario, uno a uno, traducción de llamadas y videollamadas, Listen & Play y Ask & Go Suscripción No requiere; actualizaciones OTA gratuitas de por vida Cumplimiento normativo Certificaciones GDPR, CCPA, HIPAA y FERPA (según el fabricante) Contenido de la caja Hub, manuales, cable USB-C, puntas para auriculares y ganchos para orejas Garantía 12 meses (ampliable con Timekettle Care+)

Así es su funcionamiento

Donde el X1 Meeting realmente se justifica es en la reunión de equipo con gente de distintas nacionalidades. Cada asistente se pone un auricular, habla en su idioma y escucha al resto en el suyo propio, sin levantar la mano ni esperar turno para que alguien traduzca. Esto elimina esos silencios incómodos que se generan cuando todo el mundo espera a que alguien resuma lo que se acaba de decir.

El hub también sirve para escenarios más informales, colocarlo en el centro de la mesa y dejar que traduzca la conversación sin que nadie use auriculares (el modo que Timekettle llama «Listen & Play»), o mantener presionado el botón para que reproduzca la traducción en voz alta al momento, sin emparejar nada, algo útil para una consulta rápida en un pasillo o en una feria. Para llamadas telefónicas o videollamadas de Zoom, Teams o Google Meet, el hub se conecta por Bluetooth al móvil o al ordenador, lo que amplía su utilidad más allá de la sala de reuniones física.

Una función que me parece un boom para el entorno de oficina es la generación automática de actas. Sí, el dispositivo transcribe y traduce la conversación, identifica a los participantes y permite exportar el resultado. Es el tipo de tarea que normalmente recae en la persona menos protagonista de la reunión, así que automatizarla tiene un valor real más allá del titular de marketing.

Precisión, latencia y la letra pequeña

Timekettle habla de un 95 % de precisión y de una latencia de entre 3 y 5 segundos, además de un 90 % de acierto en la captación de voz en entornos ruidosos de 65 a 75 decibelios gracias a la conducción ósea de los auriculares. La sensación de uso en una oficina con ruido de fondo normal (conversaciones cruzadas, aire acondicionado, alguna impresora) sí se corresponde con lo que dicta la marca. La traducción llega con un retraso perceptible pero manejable, no instantáneo, y el sistema tiende a corregirse solo cuando detecta ambigüedades en frases largas.

Precio y accesorios, el verdadero filtro

El precio de 849 euros sitúa al X1 Meeting fuera del terreno del gadget de consumo y lo coloca directamente en la categoría de equipamiento de oficina, junto a proyectores o sistemas de videoconferencia. A eso hay que sumar, si se quiere sacar todo el partido al dispositivo, la base de carga X1 Hub (75,99 euros) para varios auriculares a la vez, o el estuche de transporte (39,99 euros) si el equipo se mueve entre salas o sedes. Timekettle también ofrece una extensión de garantía llamada Care+, que cubre daños accidentales o pérdida de auriculares, un detalle pensado claramente para el comprador corporativo, no para el particular.

Lo mejor es que no hay suscripción mensual ni de ningún tipo, y las actualizaciones de idiomas y funciones llegan por OTA sin precio añadido. Es un factor importante frente a otras soluciones de traducción que sí cobran una cuota periódica.

El filtro no es el idioma, es el precio

Mi valoración, tras probarlo en un contexto de oficina en un viaje a China y reuniones de empresa, es positiva. Es evidente que no es un dispositivo pensado para el viajero ocasional ni para quien busca traducir una conversación suelta en unas vacaciones; para eso existen otros productos de la propia Timekettle, más pequeños y baratos. El X1 Meeting despliega su poderío cuando el handicap es recurrente. Por ejemplo, con equipos internacionales, reuniones con clientes que hablan otro idioma, formaciones con participantes de distintos países o eventos con público multilingüe.

El precio, 849 euros, es su principal barrera de entrada. El X1 Meeting cumple lo que promete de forma sobrada, quitar de en medio la barrera del idioma en una reunión sin obligar a nadie a instalar nada ni a esperar su turno para hablar. Para el entorno de oficina y empresa, tal y como lo he probado, me parece un dispositivo realmente ideal.