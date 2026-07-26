Qué es el NFC y cómo ha cambiado la forma de pagar y conectar tu móvil

Casi todos los móviles que se venden hoy incorporan NFC, pero muchos usuarios activan esta función sin saber exactamente qué es el NFC ni por qué su teléfono puede pagar con solo acercarlo a un datáfono. Las siglas corresponden a Near Field Communication, o comunicación de campo cercano, una tecnología de transmisión de datos por radiofrecuencia que funciona a corta distancia, normalmente no más de cuatro centímetros.

A diferencia del Bluetooth o el WiFi, el NFC no necesita emparejamiento previo ni configuración manual. Basta con acercar dos dispositivos compatibles para que intercambien información de forma prácticamente instantánea. Esa simplicidad es la razón por la que se ha convertido en el estándar de facto para los pagos móviles.

Cómo funciona el NFC

El NFC trabaja en la banda de 13,56 MHz y deriva de la tecnología RFID, la misma que se usa en las etiquetas antirrobo de las tiendas. Existen dos modos principales de funcionamiento. En el modo activo, ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético para comunicarse, como ocurre cuando se comparte un archivo entre dos móviles. En el modo pasivo, uno de los dispositivos, por ejemplo, una tarjeta o una etiqueta NFC, no tiene batería propia y se alimenta de la energía que emite el otro dispositivo para transmitir sus datos.

Para qué sirve el NFC

El uso más extendido es el pago sin contacto a través de aplicaciones como Google Wallet o Apple Pay, que almacenan una versión tokenizada de la tarjeta bancaria y la transmiten de forma cifrada al datáfono. Pero los pagos no son el único uso.

El NFC también permite validar billetes de transporte público en ciudades donde el sistema ya lo admite, sin necesidad de tarjeta física. Sirve para emparejar altavoces o auriculares Bluetooth con solo un toque, evitando el proceso manual de búsqueda de dispositivos.

Se usa igualmente para leer etiquetas inteligentes, pegatinas NFC que, colocadas en la mesilla de noche o en el coche, pueden activar automáticamente el modo avión, abrir una lista de reproducción o encender las luces inteligentes de casa.

En el ámbito profesional, el NFC se emplea para el control de accesos mediante tarjetas o llaveros, y cada vez más para compartir tarjetas de visita digitales o conectarse a redes wifi sin teclear la contraseña.

¿Es seguro el NFC?

La distancia mínima de funcionamiento es en sí misma una barrera de seguridad, ya que un atacante necesitaría estar a pocos centímetros del dispositivo. Además, los pagos por NFC no transmiten el número real de la tarjeta, sino un token de un solo uso, lo que limita el riesgo en comparación con el pago con tarjeta física. Conviene matizar que ningún sistema es invulnerable, y los fabricantes recomiendan mantener el móvil actualizado y evitar instalar aplicaciones de origen desconocido que puedan acceder al chip NFC.

Cómo saber si tu móvil tiene NFC

La inmensa mayoría de los smartphones de gama media y alta fabricados recientemente incluyen esta tecnología. Puede comprobarse en los ajustes del teléfono, generalmente dentro del apartado de conexiones inalámbricas, donde aparece como una opción que se puede activar o desactivar de forma independiente al Bluetooth o el WiFi.