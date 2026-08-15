Apple activa sus descuentos para estudiantes en España: hasta 120 euros en Mac y iPad

Apple ha puesto en marcha su campaña anual de vuelta al cole, y este año los descuentos para estudiantes de Apple en España vuelven con una fórmula que ya es habitual en la compañía, no rebaja el precio de partida, sino que entrega una tarjeta regalo al comprar un Mac o un iPad válido. La promoción arrancó el 13 de agosto y se prolongará hasta el 22 de octubre de 2026.

Lo que has de saber

El importe de la Apple Gift Card depende del producto elegido: 80 euros al comprar un MacBook Air, 120 euros con un MacBook Pro, y 80 euros tanto con un iPad Air como con un iPad Pro. El descuento se aplica en el momento del pago, aunque el importe completo del carrito, incluida la propia tarjeta, figura en el cobro; el ahorro llega después, en forma de saldo canjeable en compras futuras.

Quién puede acceder a estos descuentos

No hace falta ser universitario para beneficiarse. Según las condiciones de la oferta, pueden comprar en el Apple Store para Educación tanto los estudiantes matriculados o admitidos en un centro de educación superior como sus padres, siempre que compren en su nombre. También entran en la promoción los docentes y el personal administrativo de cualquier centro educativo español, público o privado, sin distinción de etapa. Quedan fuera los propios centros como institución, las administraciones públicas, las ONG y las empresas, la oferta es exclusivamente para particulares.

Cómo se demuestra la condición de estudiante o docente

Antes de completar la compra, Apple pide acreditar que se cumplen los requisitos. Para ello se ha de aportar un correo electrónico institucional activo u otra documentación durante el proceso de pago, aunque la firma de Cupertino advierte de que el método de verificación varía según el país. La compra puede hacerse online, en un Apple Store físico o por teléfono en el 900 150 503.

Un ahorro que va más allá de la promoción puntual

Conviene no confundir la tarjeta regalo de la campaña con el precio educativo en sí, que existe todo el año en el Apple Store para Educación. Pero además hay otras ventajas reservadas a este colectivo, precios reducidos en AppleCare+ para Mac y iPad, la posibilidad de entregar un dispositivo antiguo mediante Apple Trade In para descontar su valor, y una suscripción a Apple Creator Studio, el servicio de plantillas y herramientas de IA para Keynote, Pages y Freeform, a 2,99 euros al mes para estudiantes y docentes universitarios.

Lo que no cubre la promoción

La oferta no incluye productos reacondicionados y no es compatible con algunas modalidades de financiación, como el pago en cuotas con tarjeta de crédito o la financiación a través de operadora. Cada comprador solo puede canjear una tarjeta regalo por categoría, una para Mac y otra para iPad, y Apple se reserva el derecho de anular la operación si detecta que no se cumplían los requisitos.