Google Play Store estrena buscador de películas y series y mejora Google Wallet

Google ha empezado a enviar una actualización de la Play Store que cambia cómo se buscan películas y series. Hasta ahora, encontrar dónde ver un título concreto suponía abrir varias aplicaciones de streaming por separado o recurrir a un buscador externo. Con esta actualización, una búsqueda amplia o exploratoria en la propia Play Store ya muestra directamente resultados de películas y series, con la plataforma donde están disponibles.

Deporte en directo, empezando por el críquet

El cambio llega junto a la versión 52.6 de la Play Store, y Google lo describe como parte de un esfuerzo mayor por convertir la tienda de aplicaciones en un punto de partida para consumir contenido, no solo para descargar apps.

La actualización también estrena una sección deportiva dentro de la pestaña de Apps de la Play Store, con carruseles organizados por competición. El primer torneo cubierto es el Mundial femenino de críquet T20, lo que da una pista de que el despliegue inicial prioriza mercados donde ese deporte tiene más peso, como India o Reino Unido, antes de extenderse a otras ligas y competiciones más relevantes para el público hispanohablante, como fútbol o baloncesto. Desde estos carruseles se puede consultar el calendario de próximos partidos y acceder directamente a la aplicación de streaming donde se retransmiten, sin tener que buscarla por separado.

Wallet, más rápido para pases y tarjetas

La tercera pata de la actualización afecta a Google Wallet, aunque de forma menos visible que las dos anteriores. Llega de la mano de Google Play Services 26.30 y da como resultado una experiencia mejorada al usar tarjetas de embarque, entradas y tarjetas de fidelización guardadas en Wallet. Google no ha detallado con precisión qué procesos internos ha optimizado, así que conviene tratarlo como una mejora de rendimiento y estabilidad más que como una función nueva con la que interactuar de forma distinta.

Un despliegue lento, como de costumbre

Como suele ocurrir con las actualizaciones de sistema de Google, ninguna de estas tres novedades llega a la vez a todos los usuarios. El proceso se completa por oleadas durante los días y semanas siguientes, así que es normal que dos personas con el mismo modelo de teléfono vean la Play Store distinta durante un tiempo. Quien quiera comprobar si ya le ha llegado el buscador de películas puede simplemente escribir el título de una serie conocida en el buscador de la Play Store y ver si aparece como resultado directo o si la app le sigue mandando a los resultados de aplicaciones de siempre.

Ninguna de las tres funciones cambia de forma radical el uso de la Play Store, pero juntas apuntan a una tienda que Google quiere convertir en un punto de entrada más amplio para el entretenimiento y los pagos, no solo para instalar aplicaciones.