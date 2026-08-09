Boox Go 6 (Gen II), la maleta de bolsillo para lectores compulsivos

Llevo unos días con el Boox Go 6 (Gen II) encima y es, con diferencia, uno de los lectores digitales más pequeños que he probado. Pesa 160 gramos, mide apenas 6,8 milímetros de grosor y su parte trasera está trabajada con unas estrías longitudinales que Boox describe como un diseño «inspirado en una maleta». Cogerlo confirma que esta apreciación tiene sentido. Esas ranuras dan un agarre real y evitan que el plástico blanco resbale entre los dedos, algo que en un cuerpo tan compacto se agradece, porque sujetarlo con una sola mano y leer con el pulgar libre es su gran baza frente a lectores de pantalla mayor.

Características del Boox Go 6 (Gen II) Pantalla E Ink 6″, 1448×1072 px (300 ppi), táctil capacitiva, cristal AG Procesador Octa-core 2,0 GHz Memoria 3 GB RAM + 32 GB de almacenamiento (ampliable por microSD) Sistema operativo Android 11 con Google Play Store Conectividad Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 Batería 1.500 mAh Lápiz compatible Boox InkSense Plus (venta separada) Formatos soportados 26, incluidos PDF, EPUB, EPUB3, MOBI, AZW3, DOCX, CBR/CBZ Dimensiones y peso 149 x 109 x 6,8 mm, 160 g

Pantalla y lectura al aire libre

La pantalla es una E Ink de 6 pulgadas con 300 ppi de resolución, la misma densidad que ya llevan casi todos los ereaders de gama alta. El texto se ve nítido, sin ese pixelado que aún arrastran algunos modelos económicos, y la luz frontal permite ajustar por separado intensidad y temperatura de color, de fría para el día a cálida para la noche. Al sol directo la lectura sigue siendo cómoda, porque la tinta electrónica no depende del brillo de la pantalla para verse, sino que refleja la luz ambiente, así que cuanto más sol hay, más nítida resulta la página.

Android, tienda de apps y formatos compatibles

Por dentro corre Android 11 con la tienda de Google Play integrada, lo que significa que no depende solo de la tienda propia de Boox para instalar aplicaciones de lectura como Kindle, Kobo o Google Play Libros. El menú y la tienda del dispositivo llegan traducidos al español, con secciones como Biblioteca, Tienda, Notas o Ajustes, algo que no siempre está garantizado en marcas chinas de nicho. Admite 26 formatos de archivo, entre ellos epub, pdf, mobi, docx o cbz, y el almacenamiento interno de 32 GB se puede ampliar con una tarjeta microSD, útil si se piensa cargar también cómics o documentos con imágenes.

El lápiz InkSense Plus, para apuntes rápidos

Algo interesante del Go 6 (Gen II) es que, pese a su tamaño de bolsillo, admite el lápiz InkSense Plus, que se vende aparte y permite tomar notas o dibujar directamente sobre la pantalla. No es una tableta para tomar apuntes extensos, la pantalla se queda pequeña para eso, pero sirve de bloc de notas de bolsillo para apuntar una idea sin sacar el móvil.

Autonomía y cosas a tener en cuenta

La autonomía es difícil de medir con precisión en pocos días de uso, pero da pistas. Tras varias sesiones de lectura repartidas en distintos momentos, la batería seguía marcando entre el 66 y el 67 por ciento, lo que encaja con la promesa de Boox de «días de uso» con una sola carga de sus 1.500 mAh. No hay botón de encendido escondido ni gestos raros, solo un botón físico en el lateral, un puerto USB-C que también sirve como salida de audio con adaptador y la ranura para la microSD.

No hay botones físicos para pasar página, todo se hace por gesto o toque en pantalla. El lápiz InkSense Plus solo es compatible con este modelo concreto, así que no vale cualquier stylus que se tenga por casa. Y aunque el software Android abre la puerta a apps de terceros, la tinta electrónica sigue sin ser la mejor superficie para navegar, revisar redes sociales o usar apps pensadas para pantallas a color y con refresco rápido,.

¿Qué vale el Boox Go6 (Gen II)?

Boox vende el Go 6 (Gen II) por 199,99 euros en su web oficial. Queda por debajo del Go 7, con pantalla de 7 pulgadas y batería mayor por 269,99 euros, y algo por encima del Go 6 original, que se queda en 169,99 euros pero sin compatibilidad con el lápiz. Es el punto intermedio de la gama para quien quiere un lector muy portátil, con toma de notas ocasional y sin gastar en un dispositivo de pantalla grande.