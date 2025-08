He probado el BOOX Go 7 y ahora entiendo por qué cuesta volver al papel

La versión monocromática del BOOX Go 7 es uno de esos dispositivos que parecen pensados para lectores exigentes que también necesitan escribir. Lo he estado probando durante varias semanas y, lejos de ser un simple lector de libros, se ha convertido en una herramienta versátil que combina lectura cómoda y acceso completo a apps Android en una pantalla de tinta electrónica.

Así es el BOOX Go 7

Ficha técnica BOOX Go 7 Pantalla 7” monocromo eInk Carta 1300, resolución 300 ppp, luz frontal ajustable Procesador Octa-core RAM / Almacenamiento 4 GB RAM + 64 GB internos, ampliables por microSD Sistema operativo Android 13 con acceso a Google Play Conectividad WiFi y Bluetooth 5.1 Audio Altavoz y micrófonos integrados Autonomía Batería de 2.300 mAh Dimensiones 6,4 mm de grosor, 195 g de peso Extras Botones físicos de paso de página, resistente a salpicaduras, compatible con stylus InkSense (opcional)

Tiene un diseño ligero, elegante y práctico

Una de las primeras cosas que me atrapó del BOOX Go 7 fue su ligereza. Con apenas 195 gramos y solo 6,4 mm de grosor, es el típico dispositivo que puedes sujetar sin esfuerzo con una sola mano, ya sea en el metro, en una terraza o incluso tumbado en la cama. El borde lateral más ancho, con botones físicos, está diseñado para facilitar la lectura sin tocar la pantalla, y la parte trasera tiene una textura rugosa que evita resbalones y recuerda ligeramente al papel reciclado.

Se nota que la marca ha pensado en la ergonomía sin sacrificar el diseño. A diferencia de otros eReaders con acabados más planos o plásticos, aquí hay una sensación de producto cuidado. No chirría llevarlo en una reunión ni a una cafetería.

Una pantalla que cuida tus ojos

La pantalla monocromo de 7 pulgadas con tecnología Carta 1300 ofrece una nitidez sobresaliente. Leer PDFs, EPUBs o artículos largos de Pocket resulta muy cómodo incluso tras varias horas. La resolución de 300 píxeles por pulgada se nota especialmente en los trazos finos de las tipografías. Además, la iluminación frontal es ajustable tanto en temperatura como en intensidad, lo que permite adaptarla fácilmente al entorno sin molestar a los ojos.

He leído durante estas noches de verano sin ninguna molestia visual, algo que sí me ocurre con tablets o móviles. No hay reflejos, no hay colores saturados, solo texto nítido sobre un fondo suave que invita a concentrarse.

Android 13: mucho más que libros

Lo que convierte al BOOX Go 7 en un dispositivo único frente a otras propuestas del mercado es su sistema operativo:, que en este caso es Android 13. Esto significa que puedes instalar cualquier aplicación desde Google Play. Desde Kindle, Kobo o Libby hasta apps como Instapaper, Audible o incluso Notion.

En mi caso, lo he empleado también para consultar feed RSS, responder o escuchar podcasts con auriculares Bluetooth. No tiene la potencia de un móvil, pero sí la flexibilidad de una tablet. Y eso, en una pantalla de tinta electrónica, es un auténtico logro.

La escritura cambia las reglas del juego

Por primera vez, la gama BOOX Go de 7 pulgadas incorpora funciones de escritura y anotación. Con el stylus InkSense, que se vende por separado, puedes subrayar, tomar notas a mano, hacer esquemas o escribir directamente sobre los libros.

Rendimiento sorprendente

Durante el tiempo que he probado el BOOX Go 7, no he sufrido cuelgues ni ralentizaciones. Las aplicaciones se abren con rapidez, el paso de página es instantáneo y la navegación por ajustes y menús resulta muy intuitiva. El procesador octa-core y los 4 GB de RAM se notan, sobre todo si vienes de modelos con menos potencia o más antiguos.

También destaca su rendimiento energético. Con una carga he leído muchos días sin necesidad de enchufarlo, de hecho, no he tenido que hacerlo. La batería de 2.300 mAh aguanta bien incluso con conexión WiFi activa y uso de aplicaciones. Además, se carga mediante USB-C, algo ya imprescindible en 2025.

Lleno de detalles útiles

Hay pequeños gestos de diseño que marcan la diferencia. Los botones físicos para pasar página, por ejemplo, se agradecen en trayectos largos. El dispositivo es resistente a salpicaduras, por lo que leer en la playa o en una terraza con nebulizador de agua no es problema. Y el almacenamiento, con 64 GB internos ampliables por microSD, ofrece espacio de sobra para bibliotecas enteras, audiolibros y documentos personales.

El altavoz integrado permite escuchar notas de voz o podcasts sin depender siempre de auriculares, aunque en entornos algo bulliciosos la calidad es limitada. Aun así, es una opción interesante para quienes viajan ligeros de equipaje.

No solo para leer

Aunque el BOOX Go 7 es ante todo un eReader, su versatilidad lo acerca más a una herramienta de productividad silenciosa y con carácter minimalista. Con el lápiz, aunque no lo he probado, puedes dar un paso más allá. Y todo ello sin las distracciones habituales de las pantallas convencionales.

¿Se puede trabajar con él? Pues depende del uso que vayas a darle, pero no es su orientación primaria. No sustituye a una tablet y ni mucho menos a un portátil, pero sí es perfecto para quienes necesitan leer, subrayar o escribir sin perder el foco.

Un precio justo por todo lo que ofrece

El BOOX Go 7 cuesta 249,99 euros en la tienda oficial, disponible en blanco o negro. También puede optar a la versión con la pantalla a color por 279, 99 euros. Si bien puede parecer elevado frente a lectores más básicos, hay que tener en cuenta que este modelo ofrece mucho más, sistema operativo abierto, compatibilidad con apps, funciones de escritura y una calidad de pantalla sobresaliente.

Para mí, está en ese punto intermedio ideal entre eReader avanzado y cuaderno digital. Si lees mucho, tomas notas con frecuencia o simplemente quieres un dispositivo con cero distracciones, este BOOX merece la pena.