La licenciada ‘fake’ Bernabé avala a Diana Morant: «Es la mejor candidata»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su respaldo incondicional a la ministra de Universidades, Diana Morant, como candidata a la Presidencia de la Generalitat y ha defendido que es «la mejor opción» para liderar el PSPV. «Nunca he tenido dudas de que la mejor candidata a aspirar a recuperar la Generalitat para los socialistas valencianos era y es Diana Morant», ha declarado Bernabé. La delegada del Gobierno ha añadido que «para mí era la mejor de las opciones posibles, sin dudarlo».

Bernabé, quien acredita una falsa licenciatura en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en su red social de LinkedIn, ha justificado su apoyo precisamente a la ministra de Universidades sobre la que ha destacado que «representa el rigor y la ciencia» y la importancia de tener «gobernantes serios y rigurosos». Según sus palabras, Morant, que falseo su curriculum, «representa justo lo contrario de lo que representa Carlos Mazón».

La dirigente socialista ha aprovechado para cargar contra el actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre los videos que este subía en sus redes sociales antes de la DANA. «Parecía un tipo muy gracioso porque se grababa vídeos de TikTok diciendo cuáles eran las marcas de papas más ricas y cómo se tomaban las horchatas», ha dicho.

«Gobernar para bodas, bautizos y comuniones está súper gracioso, pero, desde luego, después de todo lo que hemos vivido en estos nueve meses los valencianos y las valencianas, sabemos que dista mucho de lo que necesitamos de los buenos gobernantes», ha enfatizado durante una entrevista concedida a Europa Press.

Bernabé también ha recordado la etapa de Morant como alcaldesa de Gandia entre 2015 y 2021 donde asegura que «vivió situación complejas». «Puso por encima de todo la seguridad de sus vecinos; los desalojó con 48 horas de antelación ante un posible incendio», ha explicado.

La delegada ha calificado a la ministra como «una mujer súper preparada que contrapone perfectamente a lo que es y supone la imagen del desgobierno, la indignidad y la falta del rigor y la confianza que necesitan los ciudadanos».

Preguntada por las perspectivas electorales, Bernabé ha asegurado que «si se convocan elecciones autonómicas, desde luego no ganaría el Partido Popular». Ha fundamentado esta afirmación señalando que «aquí no hay ni un solo valenciano que no sepa que esto con el Partido Socialista no habría pasado».

La dirigente socialista ha citado como ejemplo la gestión de la DANA de 2019 en la Vega Baja por parte del Consell de Ximo Puig: «Los vecinos fueron avisados y advertidos y se celebró un Cecopi 48 horas antes», ha explicado.

Bernabé ha recordado una encuesta que concluyó que «ocho de cada diez valencianos quieren que Mazón se vaya» y ha asegurado que «no tiene el apoyo de la mayoría de la gente». Según ha explicado, cuando viaja fuera de la Comunitat le preguntan «¿pero qué pasa en la Comunitat Valenciana? ¿por qué no se va este señor? ¿cómo es posible?».

La delegada del Gobierno ha concluido afirmando que no tiene «ninguna duda» de que Morant será candidata: «No es que esté convencida de que será la candidata, estoy convencida de que va a ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana».