Programa completo de las fiestas de San Cayetano 2025: fechas clave y eventos

Los meses de verano suelen ser los que concentran un mayor número de fiestas populares, tanto de barrios como de municipios y en el caso de Madrid, podemos encontrarnos con fiestas como las de San Lorenzo o las famosas fiestas de la Paloma, pero también ahora que ya ha comenzado agosto, nos encontramos con las Fiestas de San Cayetano de las que te queremos ofrecer todos los detalles sobre fechas, actividades, conciertos y los escenarios en los que se celebra.

El barrio de Embajadores en concreto, se viste de fiesta a partir del próximo martes 5 de agosto con la celebración de San Cayetano. Unas fiestas que se celebran hasta el próximo 8 de agosto con música, actividades para peques, conciertos, pregones y ese ambiente de barrio que convierte lo cotidiano en algo especial. Y si no has estado nunca, este puede ser tu año. Toma nota si deseas disfrutar de forma especial o no perderte nada, ya que te dejamos todas las fechas clave y el programa completo de las Fiestas de San Cayetano 2025, para que no te pierdas nada.

Cuándo son las Fiestas de San Cayetano 2025

Las Fiestas de San Cayetano 2025 se celebran del martes 5 al viernes 8 de agosto. Serán entonces cuatro días llenos de actividades que además se reparten en varios puntos clave de Embajadores: la Plaza General Vara de Rey, la Plaza de Cascorro, la calle del Oso y la de Ribera de Curtidores.

Programa completo de las Fiestas 2025

Puede que pienses que cuatro días no dan para apenas nada, pero lo cierto es que no es así. El programa de estas fiestas de San Cayetano 2025 es completo, así que te lo dejamos a continuación al completo:

Martes, 5 de agosto

19:00 h – Pompas gigantes (Ribera de Curtidores, 2)

– Pompas gigantes (Ribera de Curtidores, 2) 20:00 h – Gigantes y Cabezudos (Plaza General Vara de Rey)

– Gigantes y Cabezudos (Plaza General Vara de Rey) 20:00 h – Campeonato de rana (Plaza Cascorro)

– Campeonato de rana (Plaza Cascorro) 20:30 h – Pregón y personajes castizos (Plaza General Vara de Rey)

– Pregón y personajes castizos (Plaza General Vara de Rey) 21:30 h – Limonada popular y elección de personajes (calle del Oso y Plaza General Vara de Rey)

– Limonada popular y elección de personajes (calle del Oso y Plaza General Vara de Rey) 22:00 h – Taller de DJ y música en vivo

– Taller de DJ y música en vivo 23:00 h – Actuaciones: Dani Mata, Antón Cortés, DJ Lady Tupé, DJ Tama

Miércoles, 6 de agosto

18:30 h – Masterclass de chotis

– Masterclass de chotis 19:00 h – Encierro familiar

– Encierro familiar 19:30 h – Magia en la plaza

– Magia en la plaza 21:00 h – DJ Tama

– DJ Tama 22:00 h – Actuaciones de Lorca y Nunca es Tarde

– Actuaciones de Lorca y Nunca es Tarde 23:00 h – Anabel Lee x Mahou

– Anabel Lee x Mahou 00:30 h – DJ Rodri Cervera y DJ Tama

Jueves, 7 de agosto

13:00 h – Aperitivo vecinal con charanga

– Aperitivo vecinal con charanga 19:00 h – Misa en honor a San Cayetano (C/ Embajadores, 15)

– Misa en honor a San Cayetano (C/ Embajadores, 15) 20:00 h – Procesión desde la Iglesia de San Millán

– Procesión desde la Iglesia de San Millán 22:00 h – Ganador “Destino San Cayetano 2025”

– Ganador “Destino San Cayetano 2025” 23:00 h – Juan Salazar

– Juan Salazar 00:00 h – DJ Sebas y DJ Alberto Hache

Viernes, 8 de agosto

19:00 h – «Canta con nosotros»

– «Canta con nosotros» 19:30 h – Pintacaras y juegos infantiles

– Pintacaras y juegos infantiles 20:00 h – Zarzuela en femenino

– Zarzuela en femenino 21:30 h – Son del Rastro (Soniquete Flamenco)

– Son del Rastro (Soniquete Flamenco) 22:30 h – La Madre del Topo

– La Madre del Topo 23:00 h – Concierto de Azúcar Moreno (Plaza General Vara de Rey)

– (Plaza General Vara de Rey) 00:00 h – DJ Alberto Hache y DJ Tama

Conciertos y actuaciones de las Fiestas de San Cayetano

Lo acabo de ver en el programa pero queremos resaltarlo de forma especial. Este año, las fiestas de San Cayetano 2025 cuentan con conciertos que no te puedes perder, y entre los artistas más esperados están:

Azúcar Moreno , el viernes 8 a las 23:00 h

, el viernes 8 a las 23:00 h Juan Salazar , el jueves 7 a las 23:00 h

, el jueves 7 a las 23:00 h Anabel Lee x Mahou , el miércoles 6 a las 23:00 h

, el miércoles 6 a las 23:00 h Además de Dani Mata, Lorca, Antón Cortés, Santa Bailanta, Nunca es Tarde, y otros artistas que se reparten a lo largo de las cuatro jornadas

Y si lo tuyo son los platos y mezclas, no te preocupes: DJ Lady Tupé, DJ Rodri Cervera, DJ Tama, DJ Sebas y DJ Alberto Hache serán los encargados de encender la noche estos días en el barrio de Embajadores y que nadie se quede sin bailar.

Actividades para niños y eventos culturales

Las Fiestas de San Cayetano también piensan en los más pequeños. Hay opciones para todas las edades y gustos destacando:

Pintacaras, pompas gigantes, cuentacuentos y magia

Encierros familiares y juegos tradicionales

Talleres de DJ para que se inicien en el mundo del ritmo

Y si te gusta lo castizo, no puedes perderte la misa en honor al santo, la procesión y, por supuesto, las limonadas populares que dan ese toque tan nuestro.

Cómo llegar al barrio de Embajadores durante las fiestas

En estas fechas, lo mejor es dejar el coche en casa. El transporte público es la opción más cómoda:

Metro: Estación de Embajadores (L3 y Cercanías)

Estación de Embajadores (L3 y Cercanías) Autobuses: 17, 18, 23, 35, 41, 60, 148 y otros que te acercan desde distintos puntos

17, 18, 23, 35, 41, 60, 148 y otros que te acercan desde distintos puntos BiciMAD: Bases cercanas en Cascorro, Ribera de Curtidores o Ronda de Toledo

Ahora ya lo sabes: si estás en Madrid a principios de agosto, no dejes pasar la oportunidad de vivir las Fiestas de San Cayetano 2025. Música, tradición, alegría y un barrio que te acogerá como si fueras uno más. ¿Te las vas perder? Son de las mejores fiestas populares que puedes vivir estos días y hasta la llegada de otras como las de la Paloma que se celebran del 14 al 17 de agosto.