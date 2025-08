Isa Pantoja se sincera sobre su día a día tras el nacimiento de su segundo hijo: «Sobrevivo como puedo»

Mientras que su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko, ni están ni se les espera, Isa Pantoja tiene a su marido Asraf y a su hijo Alberto como grandes apoyos después de haberse convertido en mamá por segunda vez. Tampoco ha faltado su prima Anabel, que tampoco está pasando un buen momento, pero antes de lesionarse el brazo pudo ir a visitar a la pareja para conocer al nuevo miembro de la familia Pantoja, aunque ella sigue teniendo sus propios problemas tras el ingreso de su hija a comienzos de año. Isa no lo ha pasado nada bien después de este segundo parto, pese a que pensaba que sería más fácil al no ser primeriza, pero las cosas no han salido como pensaba.

Aunque debía de ser una etapa bonita para ella, lo cierto es que ha necesitado de la ayuda de un profesional para superar una depresión postparto que no esperaba sufrir, pero poco a poco está remontando. Como no podía ser de otra manera, ha querido hablar con sus seguidores en las redes sociales, que quieren saber cómo se encuentra, por eso ha aprovechado para explicar cómo está llevando esta etapa. Con mucho mejor ánimo, la joven ha desvelado que muchas de las cosas que se había prometido no repetir después de su primera embarazado se están repitiendo, aunque se lo toma con filosofía y no como algo malo.

Según ha contado, pensaba sacar el cambiador del bebé de la habitación, pero lo cierto es que «ahí está monísimo de la muerte», porque no se ha movido en ningún momento. Aunque tenía como propósito utilizarlo más, lo cierto es que prefiere utilizar el cambiador portátil o incluso cambiar el pañal a su pequeño en el sofá o en la cama, donde admite que es más cómodo y no hay que preparar tanto.

También tenía pensado, como la mayoría de las madres que ya han tenido un hijo, no coger tanto a su bebé, pero no lo ha cumplido: «El tema cólicos ha hecho que lo cojamos más y ahora vivimos pegados, literalmente», ya que se trata de un mal que muchos recién nacidos sufren en sus primeros meses.

Lo que tampoco esperaba era «dar tantos paseos con él, por lo menos en la cuarentena», pero lo cierto es que «ahora salimos casi todos los días», una afición que comparten madre e hijo. Asraf, que siempre ha sido un padrazo con Alberto, que no es su hijo, se está volcando en cuidar al pequeño Cairo y ayudar a Isa en su recuperación.

Una de las cosas que le parecían «una tontería» era utilizar ruido blanco, un sonido muy específico que muchos usan para relajarse e incluso conseguir dormir. Aunque se trata de algo completamente demostrado, a Isa Pantoja le parecía «una tontería», pero al probar sus beneficios ahora los utilizan «todas las noches».

Aunque las buenas promesas no acaban ahí, ya que su intención era que Cairo durmiese en su cuna, pero eso sólo pasó en la primera noche, pero el resto ha ido a la cama con sus padres. Lo que sí que está respectando el matrimonio es en ir turnándose cada noche uno para estar pendiente del pequeño y de lo que necesite, así al menos uno puede descansar durante estos primeros meses. «Tenía un plan, pero la realidad es que ahora sobrevivo como puedo», asegura la hija de Isabel Pantoja.