Isa Pantoja ha vuelto a ser noticia en las últimas semanas por convertirse en mamá por segunda vez, ahora con su marido Asraf. La hija de Isabel Pantoja no ha tenido ningún tipo de visita o guiño por parte de su madre o su hermano, pero sí que ha podido contar con el apoyo de Anabel, su prima, que también está pasando un momento complicado con su hija. Mientras se dice que Isa está tratando de superar una depresión postparto, en lo laboral se puede decir que vive un buen momento después de una serie de decisiones que no le han salido bien.

Tras años como colaboradora de El programa de AR y en las últimas temporadas de Vamos a ver, la hija de Isabel Pantoja decidió romper con Telecinco y marcharse sin despedirse, como aseguró Joaquín Prat, para unirse al nuevo proyecto de los ex de Sálvame en La 1. Se presentó como uno de los fichajes estrella de La familia de la tele, pero su etapa allí fue breve, tanto que llegó a dar a luz con el programa ya cancelado.

Con el paso del tiempo se entiende que este movimiento hacia TVE estaba ligado a otros proyectos, que por fin se conocen. La cadena pública ya ha anunciado el nuevo talent show que llegará, es de suponer, al prime time de La 1 la próxima temporada. DecoMasters es el nombre del nuevo programa que cuenta con el sello de la productora de MasterChef y Maestros de la costura.

Isa Pantoja y su Marido Asraf se han atrevido con esta aventura, pero no son los únicos. «El actor y director Eduardo Casanova estará acompañado por uno de sus mejores amigos, el también actor Canco Rodríguez. La chef, empresaria y jurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera trabajará mano a mano con su hermano, el empresario Colate Vallejo-Nágera. La ex modelo Lucía Bosé y su hija, la fotógrafa y artista Palito Dominguín, compartirán su particular universo creativo. Además, estarán los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos por formar el dúo musical Gemeliers», anuncia la cadena.

Todos ellos, con su trabajo en equipo, deberán «rediseñar, acondicionar y sacar el máximo partido a toda clase de espacios reales, desde negocios y viviendas hasta habitaciones pequeñas o estancias mal iluminadas. También aprenderán y mostrarán pequeños trucos asequibles para modificar espacios de una manera sencilla para todos los públicos».

Este MasterChef de decoradores todavía no tiene fecha de estreno y tampoco se sabe el horario en el que se emitirá, pero todo apunta a que tendrá que llenar un hueco en una de las noches principales de La 1. Este reality se suma a los ya conocidos MasterChef, Maestros de la costura y Bake Off: Famosos al horno, con los que TVE ha apostado por programas llenos de famosos, un modelo que hasta hace unas temporadas parecía exclusivo de Telecinco.

Estas son sólo las primeras parejas anunciadas, pero quedan más fichajes hasta completar los diez dúos que competirán por llevarse el título de mejores decoradores. Todos ellos deberán demostrar su aprendizaje ante un jurado que contará con dos jueces de «gran prestigio», pero de los que no se conocen todavía sus nombres.