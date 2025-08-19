El aperitivo de Mercadona que está triunfando este verano: sabroso y te lo comes de un bocado

Estando en verano, y con la ola de calor que llevamos sufriendo desde hace 15 días, lo más normal es que desees dar con productos que te permitan comer bien, sin complicarte demasiado la vida y además que sea algo que guste a todos sin discusión. Y entre comidas improvisadas en la terraza, meriendas rápidas antes de salir o picoteos en la piscina, cuando se trata de aperitivos, quizás lo mejor de todo sea apostar por la novedad de Mercadona que está conquistando a sus Jefes: el hojaldre sabor pizza.

No hablamos de una pizza al uso, sino de un pequeño hojaldre crujiente relleno de tomate, mozzarella y orégano que recuerda mucho a una porción de pizza clásica, pero en un formato distinto. Lo mejor es que no hay que calentarlo ni prepararlo, viene listo para comer y con un precio más que tentador: 1,30 euros la unidad. Un detalle que hace que cada vez más gente lo meta en la cesta sin pensárselo dos veces y que se haya convertido en el ideal para llevar a la playa, la piscina, para comer mientras estamos de turismo o también para comer frente al televisor mientras descansas bajo el aire acondicionado.

La verdad es que no sorprende demasiado que esté gustando tanto. Mercadona sabe muy bien cómo dar con ese producto que mezcla sabor casero con comodidad. Y este hojaldre se ha colado en el día a día de muchos porque funciona tanto para niños como para mayores, en un almuerzo rápido, como acompañamiento de una ensalada o simplemente como capricho de media tarde. Tú eliges cuando tomarlo pero ya te adelantamos que sea cuando sea, lo vas a disfrutar.

El aperitivo que triunfa en Mercadona

El éxito de este nuevo aperitivo de Mercadona tiene mucho que ver con su formato. No es grande ni pesado, lo justo para comer de un par de bocados, pero con el relleno suficiente para quedar satisfecho. Se puede llevar en una fiambrera, sacar en una reunión con amigos o incluso improvisar una cena ligera con un par de ellos acompañados de algo de ensalada. Y claro, como tiene ese sabor a pizza que casi todo el mundo adora, se convierte en un acierto seguro.

Otro punto a su favor es la masa. El hojaldre es ligero, crujiente y no resulta empalagoso. Esa textura, junto al contraste del relleno de tomate especiado, mozzarella fundida y el toque de orégano, le da un aire diferente frente a otros productos que podemos comparar, como las empanadillas o los croissants rellenos. Es sencillo, pero tiene ese algo que hace que quieras repetir.

Un precio que invita a probarlo y a repetir

El coste también juega un papel clave. Con un precio de 1,30 € por pieza, es fácil que acabe en la bolsa de la compra casi sin planearlo. No es un gasto grande y permite probarlo sin remordimientos. Y cuando gusta, lo normal es volver a por más. Muchas familias ya lo incluyen en las compras de la semana porque saben que se termina rápido: un niño se lo lleva para merendar, otro se queda en la mesa del salón como picoteo, y al final desaparecen sin darse cuenta.

Si lo comparamos con otros aperitivos listos para llevar, la relación calidad-precio está muy bien ajustada. No es extraño que se vea cada vez más en reuniones, excursiones e incluso como recurso fácil para los que teletrabajan y buscan algo rápido para matar el hambre sin encender los fogones.

El sabor de siempre en un formato distinto

Lo que engancha de este hojaldre es que, sin inventar nada nuevo, logra trasladar el sabor de una pizza clásica a un formato distinto. La combinación de tomate, orégano y mozzarella funciona desde siempre, y aquí se presenta envuelta en un hojaldre que sorprende por su contraste. Crujiente por fuera, jugoso por dentro, y con ese aroma que recuerda a una porción recién salida del horno.

Es cierto que está pensado como aperitivo, pero lo cierto es que sirve para mucho más: una comida rápida cuando no tienes tiempo, una cena improvisada cuando no apetece cocinar o incluso como tentempié en una tarde de playa. Y en pleno verano, con el calor, es de agradecer que podamos tener este tipo de aperitivos a mano.

En definitiva, el hojaldre sabor pizza se ha convertido en uno de esos productos que no pasan desapercibidos. Al principio lo pruebas por curiosidad, pero luego acaba repitiéndose porque es cómodo, barato y tiene un sabor que no falla. Y aunque pueda parecer una moda de temporada, lo cierto es que muchos ya lo ven como un imprescindible más en la sección de panadería.

Como era de esperar, Mercadona ha dado con un bocado sencillo pero eficaz: unir el sabor universal de la pizza con la ligereza del hojaldre. Y cuando algo combina tan bien lo práctico con lo sabroso, el éxito está casi asegurado.