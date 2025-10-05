‘Barbie Gaza’ ataca a los judíos tras pagarle Sánchez el avión de vuelta: «¡Son unos putos terroristas!»

Hana Alcalde ha atacado a los judíos tras pagarle Sánchez el avión de vuelta: «¡Son unos putos terroristas!». Tras su regreso a España en un avión financiado por el Gobierno de Pedro Sánchez, la influencer apodada Barbie Gaza lanzó duras declaraciones contra los judíos, calificándolos de «putos terroristas».

La polémica de Barbie Gaza ha surgido en medio de la cobertura mediática del regreso de los miembros de la flotilla de Ada Colau y deportados desde Israel, cuyo viaje de vuelta fue sufragado por fondos públicos.

Sus comentarios han generado indignación entre sectores políticos y sociales, y reavivan el debate sobre la financiación gubernamental de misiones de activismo en contextos internacionales sensibles y la responsabilidad en el discurso público de figuras mediáticas.

Mónica García ha ido este domingo por la tarde 5 de octubre para recibir a los españoles deportados de la flotilla de Ada Colau en Barajas. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha trasladado al aeropuerto de Barajas para recibir a los españoles deportados de la flotilla organizada por Ada Colau, cuya misión ha sido financiada por Hamás.

A su llegada, García ha atendido a los medios y se refirió a los deportados, señalando que «han tenido un gesto de valentía y apoyan el fin del genocidio de Israel».

La ministra destacó que los ciudadanos españoles habían sido «retenidos ilegalmente» y ha subrayado la importancia de brindarles «calor y cobertura». García insistió en su rechazo a la violencia y a la violación de normas internacionales, afirmando: «Decimos que no al genocidio de Hamás» y «decimos que no a la violación sistemática de la ley internacional».

Además, la ministra ha informado que han traído un equipo médico para evaluar a los deportados y detectar posibles daños sufridos durante su detención. Según García, los médicos podrán realizar una primera evaluación de salud siempre que los afectados así lo deseen, garantizando atención sanitaria inmediata tras el regreso a España.

Estas declaraciones se han producido en un contexto de alta tensión política y mediática, en torno a la flotilla, la deportación de ciudadanos españoles y el debate sobre la financiación y los objetivos de la misión.