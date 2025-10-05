Los gustos burgueses de la Flotilla de Colau: indignados por las «sillas duras» de las celdas de Israel

«Chinches», «sillas duras», «pintadas en las celdas» o retrasos en el servicio de agua y comida. Son las quejas de los miembros de la Flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg, vinculada a los terroristas de Hamás. Fueron detenidos el pasado miércoles 1 de octubre en una operación del Ejército de Israel después de rechazar todas las opciones que se les habían dado de atracar en puerto seguro para entregar la ayuda humanitaria que llevaban a la Franja de Gaza. Posteriormente, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel reveló que no había ayuda en las embarcaciones. Los miembros de la Flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau han hecho la denuncia en redes sociales este domingo 5 de octubre. En cambio, no han presentado ningún tipo de queja oficial ante el Gobierno de Israel.

Una agente infiltrada israelí mostró un vídeo donde se probaba que las embarcaciones que han estado más de un mes por el Mediterráneo no llevaban ayuda. Israel ha negado las denuncias de maltrato y ha defendido que se han seguido los protocolos habituales de los procesos de deportación.

Ada Colau y otros 20 españoles llegan este domingo 5 de octubre a España. En total, Israel ha detenido a 49 españoles. Otros activistas de otros países se han negado a firmar su deportación voluntaria porque prefieren que sus respectivos países les paguen los gastos del viaje.

Chinches

Greta Thunberg se ha quejado de que en su celda había insectos y chinches.

Paredes pintadas

Otros miembros de la Flotilla deportados el sábado a Turquía se han quejado de que las paredes de las celdas en las que habían esperado estaban pintadas.

Sillas duras

Los miembros de la Flotilla de Ada Colau se han quejado de que les han obligado a estar sentados en sillas duras.

Que nos paguen la deportación

Una influencer de México ha pedido a través de un vídeo de redes sociales al Gobierno mexicano que le paguen los costes del viaje para «poder volver a casa».