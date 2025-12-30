Viajes, rivales y cruces: así afronta España el camino en el Mundial de 2026

Luis de la Fuente analizó desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para OKDIARIO la preparación de España de cara al Mundial de 2026, haciendo hincapié en los desplazamientos, los rivales de la fase de grupos y los posibles cruces en las eliminatorias. El técnico mostró tranquilidad ante los desafíos logísticos que supone un torneo que se disputa en tres países.

«Lo que más me inquietaba eran las distancias, pero creemos que hemos conseguido minimizar las incomodidades. En la primera fase, nuestros dos partidos serán cerca de Atlanta, con desplazamientos inferiores a tres horas de avión. Es un Mundial con una estructura impresionante, y debemos aceptarlo con naturalidad», explicó De la Fuente.

Respecto a los rivales de la fase de grupos -Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay- el seleccionador destacó la dificultad de cada encuentro. «Cabo Verde es una selección africana con gran fuerza física y energía; Arabia Saudí ha mejorado mucho en estos años y llegó a ganar a Argentina hace cuatro años; y Uruguay, con su historia y sus dos Mundiales, siempre es competitivo. Esto nos obliga a estar concentradísimos desde el primer partido», afirmó.

Sobre los posibles cruces en la fase eliminatoria, De la Fuente mostró su filosofía clara: «No me planteo un cruce ideal. Cada eliminatoria implica enfrentarse a un rival que ya ha demostrado ser fuerte. Lo importante es superar cada fase con las mejores selecciones y estar preparados para cualquier adversario».

El seleccionador también recordó que la planificación de los viajes y la organización del torneo buscan que los jugadores mantengan su rendimiento y se adapten al contexto. «Si hay que volar cuatro horas o hacer traslados por carretera, no hay que asustarse. Es normal en un Mundial de esta magnitud y hay que vivirlo con naturalidad», finalizó el preparador español.