Di María critica la gestión del Atleti con los argentinos: «Es un club medio raro, apagan a sus jugadores»

Ángel Di María conoce de sobra al Atlético de Madrid. El futbolista de Rosario Central se ha enfrentado en muchas ocasiones al conjunto rojiblanco, aunque una de ellas quedó para siempre en el recuerdo. En la final de la Champions de 2014, El Fideo fue uno de los jugadores más destacados del triunfo del Real Madrid ante su rival local, especialmente por su cabalgada en el 2-1 de Bale. Preguntado por la situación de sus compatriotas en el Atlético de Madrid, Di María se ha mostrado muy crítico. «Es un club medio raro…apagan a sus jugadores», ha señalado.

El que fuera futbolista de PSG, Manchester United y Real Madrid, entre otros; observa desde la distancia la gestión de los jugadores argentinos por parte del equipo rojiblanco. En la entidad madrileña militan hasta cuatro futbolistas habituales con la Albiceleste: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada y Nico González. Una lista a la que se ha sumado recientemente Giuliano. Todos ellos, dirigidos por un técnico argentino como Diego Pablo Simeone. «Cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento a otro, apagan a los jugadores y empiezan a desaparecer. Son pocos los que tienen una seguidilla y no salen nunca», ha destacado Di María.

De todos ellos, Julián es un fijo en las alineaciones, mientras que Molina alterna titularidades con apariciones desde el banquillo. Diferente es la situación de Nico González y Almada. El primero comenzó siendo titular y firmando buenos partidos, como en el derbi ante el Real Madrid en el Metropolitano, pero las lesiones y la falta de continuidad le han hecho perder el sitio. Tampoco está brillando como se esperaba un Thiago Almada que se ha mostrado muy irregular, también con problemas de lesiones, durante la temporada. El atacante se está quedando corto en cuanto a cifras, con sólo cuatro goles y una asistencia en 28 partidos.

Di María y el ‘subidón’ de la Albiceleste

Para Ángel Di María, la situación da un vuelco cuando se visten con los colores de la selección campeona del mundo. Sucedió con Rodrigo de Paul, que siempre brilló más con Argentina que en el Atlético de Madrid, o con futbolistas que no han tenido una carrera tan destacada en el fútbol de clubes como Tagliafico, Acuña o el Dibu Martínez. «Todos estos chicos cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Se transforman y juegan increíble y disfrutan de estar en la selección», ha comentado Di María en una entrevista en Radio La Red.

Incluso el propio futbolista de Rosario Central rindió a un mejor nivel en sus últimos años con la selección argentina que en sus clubes. Di María dio su último baile en la élite como uno de los líderes de la Albiceleste en sus títulos de Copa América y en Mundial 2022. Acompañando a Messi, ambos se quitaron el peso de encima de no lograr resultados con Argentina; algo que no pudieron hacer otros jugadores destacados como Agüero o Higuaín.