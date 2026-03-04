La última vida del ‘Cholismo’: la Copa del Rey puede dejar un final feliz para Simeone

Camp Nou. Aguantando las embestidas de Hansi Flick mientras veía cómo la final estaba en juego conforme la ventaja de aquel mágico 4-0 en la ida se iba reduciendo. Con La preocupación nunca ha existido en las esferas del club, conscientes de que el Cholo se ha mantenido fiel a la que fue su casa como jugador y también como técnico. Sufridor como nadie , fue fiel a su estilo en el. Aguantando las embestidas de Hansi Flick mientras veía cómo la final estaba en juego conforme la ventaja de aquel mágico 4-0 en la ida se iba reduciendo. Con 3-0 en el Camp Nou, el Atlético supo manejar la presió n de los últimos minutos y logro el objetivo: estar en la final.

Aunque aún falta por conocer a su rival (Athletic o Real Sociedad), el argentino tiene claro que es una oportunidad única de ganar otro título. Éxito que no logra desde que fue campeón de Liga en 2021. Un lustro después, el partido en la Cartuja podría ser el colofón. No solo por ganar la Copa 13 años después, sino porque en la mente de algunos rojiblancos está la posibilidad de estar viendo el final del ‘cholismo’.

contrato hasta junio de 2027, Simeone nunca ha escondido su deseo de asumir nuevos retos como dirigir la selección argentina u otro club al que tiene mucho cariño como es el Inter . Allí disfrutó de dos años como futbolista con una Europa League bajo el brazo, y ya ha abierto la puerta de volver algún día: «No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter», aseguró en rueda de prensa hace unos meses.

una larga trayectoria y ganar un título podría invitarle a la reflexión de buscar nuevos retos lejos del Metropolitano. Hasta entonces, Simeone solo piensa en Sevilla. Aún no es seguro su futuro, pero el Cholo tiene la opción de irse por todo lo alto en el Atlético si termina ganando la Copa. Simeone es prácticamente una religión entre la afición, pero