La actividad de las empresas españolas registró en febrero su peor dato desde mayo de 2025, es decir, de los últimos 9 meses, según refleja el dato adelantado del índice PMI compuesto elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank (HCOB). El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) mide la situación macroeconómica en base a los datos aportados por los gestores de compras.

El PMI puntúa el contexto del sector privado de tal forma que, si el valor supera los 50 puntos, la actividad empresarial de la eurozona se encontraría en un estado de expansión y, si está por debajo, en contracción.

En este caso, el PMI compuesto retrocedió a 51,5 puntos desde los 52,9 del mes anterior ante la pérdida de impulso del sector servicios y el estancamiento de las manufacturas. Todavía se encuentra en expansión, pero se sitúa al borde de un retroceso.

Por sectores, el PMI de los servicios de España se situó en febrero en 51,9 puntos, frente a los 53,5 del primer mes de 2026, su peor lectura desde junio del año pasado, mientras que el PMI manufacturero alcanzó los 50 puntos, frente a los 49,2 de enero.

Esto sucede a las puertas de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, decida romper toda relación comercial con España a causa de la política exterior que está llevando Pedro Sánchez. Es decir, las empresas españolas llegan en el peor momento al peor escenario.

«La economía del sector privado español continúa perdiendo impulso de crecimiento», resume Jonas Feldhusen, economista júnior de Hamburg Commercial Bank, para quien el sector servicios «está perdiendo fuerza» y las empresas encuestadas informan de que la demanda del mercado se ha ralentizado desde el comienzo del año.

Las empresas españolas desaceleran

«Este hecho es especialmente subrayado por los nuevos pedidos procedentes del exterior, que han disminuido en tres de los últimos cuatro meses», señala Feldhusen, ya que los clientes extranjeros se muestran cada vez más cautos a la hora de gastar debido a la creciente incertidumbre macroeconómica.

De cara al futuro, el economista advierte de que la desaceleración actual «está empezando a afectar las expectativas corporativas», tal como demuestra el índice de confianza futura, que cayó con fuerza en febrero y ahora se sitúa por debajo de su media histórica, lo que también implica una menor actividad de contratación, dado que algunas empresas han optado por no sustituir al personal que causó baja voluntaria debido al contexto de menor crecimiento.

De su lado, la dinámica de precios sigue siendo un motivo de preocupación en el sector servicios español, ya que la inflación de los insumos, fuertemente influenciada por las presiones salariales, se aceleró a su ritmo más rápido en doce meses y estos aumentos de costes se están trasladando, siempre que es posible, directamente a los precios de venta.

«Si bien la zona euro ha evitado una espiral de precios y salarios tras la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, persisten indicios de que este riesgo sigue siendo más pronunciado en la economía española», advierte.