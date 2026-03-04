Inda predijo a Sánchez en ‘Horizonte’: «Busca cohesionar a la izquierda con el ‘No a la guerra’ de Zapatero»

Pedro Sánchez busca el rédito electoral con la postura adoptaba respecto al ataque de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de Irán, tal y como ha analizado Eduardo Inda en Horizonte. El director de OKDIARIO ha explicado que el socialista tiene como referencia el precedente de José Luis Rodríguez Zapatero y su campaña del «no a la guerra», por la invasión de Irak en 2003.

Tal y como ha detallado el periodista en el programa de Iker Jiménez, Sánchez planea «cohesionar en torno a su figura a toda la izquierda del país», de carácter «antiatlantista y antiamericana», y «el movimiento le puede salir bien a nivel interno». Así, el jefe del Ejecutivo sigue los pasos de Zapatero, que ganó las elecciones en marzo de 2004 con la baza del «no a la guerra». Los socialistas convirtieron la frase en un eslogan manido, y Zapatero lo aprovechó para postularse como el rival único de José María Aznar.

Ahora, Sánchez basa su estrategia «en el precedente de Zapatero a principios de los 2000, cuando unió a toda la izquierda española en el no a la guerra», ha analizado Inda en el prime time de Cuatro. «Aunque nunca entramos en la guerra [de Irak], una mentira más de la izquierda, pero consiguió concentrarla, que toda la izquierda le votara», ha aclarado.

Inda ha apuntado también el error de «menospreciar a Pedro Sánchez», como «ya hizo la derecha en 2023, cuando tenía ganadas las elecciones». «Es el mal, pero políticamente es un producto formidable. Hay que reconocer al verdadero enemigo», subraya el director de OKDIARIO.

Precisamente este miércoles, horas después, Pedro Sánchez ha utilizado el «no a la guerra» y ha recurrido al «trío de las Azores» (Tony Blair, George Bush y José María Aznar) para coger oxígeno electoral. El presidente del Gobierno ha dado una declaración institucional desde La Moncloa tras las críticas de Donald Trump, que ha calificado a España como un «aliado terrible» por la negativa de Sánchez a que EEUU utilice las bases militares contra Irán. «Vamos a cortar todos los tratos comerciales con España», ha amenazado el estadounidense.

El jefe del Ejecutivo ha recuperado el lema que los socialistas acuñaron para la oposición deZapatero contra Aznar. Es más, Sánchez ha dejado constancia de que lo que ha hecho es desenterrar un eslogan de 2004. «El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes; hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio», ha asegurado, respecto a la guerra de Irak.