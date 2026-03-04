Andy, ex Andy y Lucas, obligado a cancelar conciertos de su gira en solitario: «Está bastante preocupado»

No es ningún secreto que, desde hace unos meses y tras poner punto y final a su etapa en Andy y Lucas, Andy Morales comenzó su carrera en solitario con el lanzamiento de Marioneta, una canción que no dejó indiferente a nadie. Poco a poco, fue confirmando muchos más pasos en esta nueva andadura, llegando incluso a dar a conocer las primeras fechas de su primera gira en solitario. A pesar de todo, parece que sus planes no van a salir como él esperaba. Al menos por el momento. En las últimas horas, los compañeros de El tiempo justo dieron a conocer una noticia verdaderamente sorprendente: el gaditano se ha visto obligado a suspender dos de sus conciertos, concretamente los que estaban previstos en Gerona y en Palma de Mallorca. A pesar de que el entorno del artista no han compartido las razones por las que han dado este paso, el programa ha arrojado luz sobre este asunto.

Al parecer, según el equipo de El tiempo justo, la razón principal se debe a la insuficiente venta de entradas. Pero no todo queda ahí puesto que, según la investigación realizada por el programa presentado por Joaquín Prat, a tan sólo unos días de su actuación en Granada, la ocupación apenas alcanza al 20% del aforo. Por lo tanto, esta cifra complica muchísimo la viabilidad de un espectáculo, aunque sea con un mínimo de despliegue logístico y técnico. Por si fuera poco, los compañeros del espacio de Telecinco quisieron hacer hincapié en otro asunto, y es el reparto de localidades. Según su criterio, se trata de una imagen de lo más desigual. Por ejemplo, las entradas más exclusivas como son las de Meet & Greet tienen un precio de 88 euros, que ha conseguido llamar la atención a los más fieles seguidores de Andy Morales.

A pesar de todo, en zonas de plantea y anfiteatro, existen amplios sectores vacíos en varios shows, entre ellos Valladolid y Vigo. Por estos motivos, y para evitar cualquier tipo de imprevisto al respecto, una de las promotoras implicadas ha tomado la decisión de cancelar varias de las fechas adicionales.

«Para que un concierto tan ambicioso como los que tiene Andy, al menos, hay que llenar un 65% para plantearnos la rentabilidad», han explicado desde el programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Darío del Alcázar, colaborador de El tiempo justo, ha podido hablar con fuentes cercanas al cantante respecto a este asunto.

«Andy está bastante preocupado», le han trasladado. Por si fuera poco, el entorno del gaditano le ha hecho saber que «no está bien de dinero», por lo que supuestamente habría recurrido al círculo más cercano de Lucas en busca de asesoramiento. Sobre todo para todas aquellas cuestiones que tienen estrecha vinculación con la parte empresarial. ¿Logrará Andy salir airoso de este complicado bache y venderá las entradas suficientes para que sus conciertos sean rentables?