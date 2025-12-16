Andy (ex Andy y Lucas) confirma las fechas de su gira en solitario: ciudades y cómo comprar las entradas

El 2026 se presenta como un año muy fructífero para Andy. El cantante, conocido por sus años en Andy y Lucas, ha tomado la recta final del 2025 como el impulso que necesitaba para dar comienzo a su nueva etapa como artista en solitario. Una nueva aventura que afronta con mucha ilusión y ganas. Y es que, tras presentarle al mundo el tema Marioneta, su primer single, el cantante ha dejado claro que lo mejor está por llegar. Nuevos sonidos, melodías y letras que prometen llegar al corazón de su querido público.

Aunque ya no forma parte del icónico dúo que le vio crecer a nivel musical, Andy tiene claro que continuará luchando por su gran pasión: la música. Por ello, ha comunicado que, a partir del próximo mes de marzo, dará inicio a su tour como solista. Un recorrido por la geografía española que ha presentado como Solo Tour y cuyas entradas salen hoy a la venta. Y es que, tal y como se ha informado, este 16 de diciembre a las 12:00h (hora antes en las islas Canarias), las entradas estarán disponibles en el mercado. Realizamos un repaso de las fechas y cómo conseguirlas.

Fechas para Andy ‘Solo Tour’

Las entradas para poder ver a Andy en concierto ya han salido a la venta desde este 16 de diciembre. Pero, que no cunda el pánico. El cantante ha programado un extenso recorrido por la geografía española con su gira en solitario. Pues, tiene como objetivo hacer de este reencuentro con sus fans uno de los más especiales. ¡Estas son las fechas confirmadas!

06/03 – La Línea (Cádiz) – Palacio de Congresos

– Palacio de Congresos 07/03 – Granada – Palacio de Congresos

– Palacio de Congresos 13/03 – Girona – Auditori de Girona

– Auditori de Girona 20/03 – Valencia – Palacio de Congresos

– Palacio de Congresos 11/04 – Vigo – Auditorio Mar de Vigo

– Auditorio Mar de Vigo 20/04 – Madrid – Teatro Rialto

– Teatro Rialto 24/04 – A Coruña – Palacio de Congresos

– Palacio de Congresos 29/04 – Barcelona – Teatre Coliseum

– Teatre Coliseum 01/05 – Badajoz – Palacio de Congresos

– Palacio de Congresos 13/05 – Sevilla – Cartuja Center

– Cartuja Center 22/05 – Mallorca – Auditorium

– Auditorium 31/05 – Valladolid – Centro Cultural Miguel Delibes

– Centro Cultural Miguel Delibes 13/06 – Oviedo – Auditorio Príncipe Felipe

– Auditorio Príncipe Felipe 19/06 – Burgos – Forum Evolution

– Forum Evolution 20/06 – Tarragona – Palau Firal y Congressos

– Palau Firal y Congressos 25/09 – Cádiz – Gran Teatro Falla

Cabe señalar que, desde el equipo de Andy, han informado que, próximamente, van a anunciar nuevas fechas y ciudades. A lo largo de los meses venideros, el artista irá comunicando qué lugares de España se han incluido en su primera gira en solitario. Pues, se pretende completar una gira de más de 40 shows por todo el territorio nacional.

¿Cómo comprar las entradas para el concierto?

Para poder adquirir las entradas aconsejamos acceder a sitios de compra oficial. Medios como El Corte Inglés o Entradas.com son algunas de las plataformas más fiables para adquirir los pases. Por lo tanto, es recomendable estar muy atento a cualquier tipo de información aportada por Andy en sus redes sociales. Y es que, dependiendo de la ciudad, la página web de compra cambia.

En el caso de Madrid, los fans pueden acceder a través de las páginas web anteriormente citadas. De esta manera, y dependiendo del sector escogido, los precios varían desde los 42,12€ hasta los 86,40€. Recordamos que, cuanto más cara sea la entrada, más cerca se podrá ver al artista. Una experiencia única con la que Andy promete no defraudar a sus fans. ¡No te lo puedes perder!