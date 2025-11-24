El inesperado mensaje que Lucas ha lanzado a su ex compañero Andy: «Le pediría que…»

Desde hace semanas, inevitablemente, se han dado a conocer muchos detalles sobre la polémica separación de Andy y Lucas. A pesar de que esta etapa profesional de ambos se dio por finalizada el 10 de octubre, con el último concierto del dúo que se celebró en el Palacio Vistalegre de Madrid, no han dejado de surgir informaciones sobre el origen de la enemistad de los gaditanos. Especialmente lo ocurrido en aquel concierto en Mérida, por el que Andy se vio obligado a pasar por el hospital. Eso sí, él mismo ha reconocido que, a pesar de que esa noche tuvo un fuerte encontronazo con el que era su compañero, el motivo por el que tuvo que ser atendido por los médicos no tiene nada que ver con una pelea, ni mucho menos. Por si fuera poco, en los últimos días, todo ha ido más allá tras la entrevista de la mujer de Lucas en De Viernes.

En esta charla con Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores del programa, María José no solamente cargó contra Álvaro Molina, su ex marido y ex promotor musical del dúo, sino también se sinceró sobre lo que pensaba del intérprete de Marioneta. Y es que, en 20 años, jamás había visto ningún tipo de conflicto entre los dos, por lo que está convencida de que el que fuese compañero profesional de su marido está actuando de esta forma para que su proyecto en solitario sea todo un éxito. Tan solo unas horas después de esta entrevista, los compañeros de ¡Vaya Fama! se trasladaron al domicilio de Lucas para saber cómo se encontraba. Entre otras cuestiones, reconoció sentirse triste pero, sobre todo, sobrepasado por la situación en la que se ha visto involucrado. Es más, no ha tenido reparos a la hora de calificarlo como bullying hacia él y hacia su familia.

«Se están pasando unas líneas rojas que son falsas, son todas mentira», comenzó explicando Lucas a las cámaras de ¡Vaya Fama!, programa que se emite cada fin de semana en Telecinco. Y añadió: «No sé por qué esto hacia mi persona, hacia mi familia y sobre todo hacia mí», explicó al reportero. Todo ello mientras quiso hacer hincapié en que en ningún momento ha llamado a la prensa para pronunciarse sobre la polémica con su ex compañero.

«Que no digan que yo llamo a nadie para hablar de nadie, porque yo lo que quiero es vivir en paz y en tranquilidad», aseguró. Pero no todo quedó ahí, puesto que aseguró que se alegraba de que «todo el mundo que tenga la oportunidad triunfe en la vida» pero, eso sí, «sin pisar a nadie». Y añadió: «No es enfado, es dolor lo que estoy sufriendo».

Respecto a Andy, Lucas tiene claro que, a pesar de todo, le sigue queriendo mucho: «Quiero pensar que está mal aconsejado. Habrá alguien por detrás al que le interese más la venta de esa canción o de su música que nuestra propia amistad», expresó, no sin antes lanzar una última petición al intérprete de Marioneta: «Ojalá que tenga todo el éxito del mundo, pero también le pediría que pare ya, que no hablara de mí en los platós como si yo fuera un despojo de la sociedad, un monstruo…. Yo creo que no soy así».