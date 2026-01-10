El sátrapa Daniel Ortega libera presos políticos en Nicaragua para congraciarse con la Casa Blanca

El sátrapa de Nicaragua Daniel Ortega ha anunciado la liberación de decenas de presos políticos en el país de Centroamérica este sábado 10 de enero para congraciarse con la Casa Blanca. La decisión se produce apenas unos días después de la liberación de varios presos políticos en Venezuela. Es una medida adoptada tras las presiones directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la narcodictadura chavista encabezada por Delcy Rodríguez tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. En este contexto, Ortega parece haber optado por imitar el gesto venezolano para aliviar la presión internacional sobre su propio régimen.

El movimiento del dictador nicaragüense coincide también con una llamada telefónica entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Donald Trump, producida tras la captura de Maduro. El propio Petro, terrorista izquierdista del M-19, reconoció públicamente que había hablado con Trump y que, tras la conversación, se sentía «mejor», en lo que muchos interpretan como un intento de recomposición de relaciones ante el nuevo escenario regional.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposa del sátrapa y vicepresidenta de Nicaragua, han anunciado oficialmente la excarcelación de «decenas de personas» que permanecían detenidas en el país. Entre los liberados figuran presos políticos, aunque el Ejecutivo ha evitado ofrecer cifras exactas o identidades concretas.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial, redactado en el habitual tono propagandístico del régimen. «El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre que, con motivo de la conmemoración de nuestro 19 aniversario, han retornado a sus hogares y familias decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes», se ha señalado desde el Ejecutivo, que aprovechó la medida para vincularla al 19º aniversario del Gobierno sandinista en el poder.

Hasta el momento, el régimen no ha publicado un listado detallado de los excarcelados, ni ha aclarado si la liberación implica la restitución plena de derechos civiles y políticos. En experiencias anteriores, muchos presos liberados han quedado sometidos a vigilancia policial, amenazas, restricciones de movimiento o exilio forzoso, lo que pone en duda el carácter real de estas excarcelaciones.

Ortega intenta enviar señales conciliadoras a Washington. En cambio, la represión interna no se ha frenado. Las autoridades nicaragüenses han detenido al menos a 60 personas por celebrar o expresar apoyo a la captura de Nicolás Maduro, según denunciaron organizaciones de derechos humanos y medios locales.

Daniel Ortega y Rosario Murillo son aliados incondicionales de la narcodictadura del chavismo, y la caída de Maduro ha encendido todas las alarmas en Managua. Según la ONG Blue and White Monitoring, desde la detención del líder venezolano y de su esposa, Cilia Flores, se han producido «al menos 60 detenciones arbitrarias» en Nicaragua relacionadas con el supuesto apoyo ciudadano a la operación estadounidense.

La organización informó de que 49 personas permanecían detenidas sin información sobre su situación legal, mientras que nueve fueron liberadas y otras tres detenidas de forma temporal. «Esta nueva ola de represión se lleva a cabo sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial», ha denunciado el colectivo.

Todo ello ocurre apenas un día después de que Donald Trump afirmara públicamente que había cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela, al considerar que el régimen chavista estaba cooperando con Washington en materia de infraestructura petrolera y había procedido a la liberación de presos políticos.

Trump no ha ofrecido detalles sobre los planes militares abortados, pero ha dejado claro que la armada estadounidense permanecerá desplegada en el Caribe, lo que permitiría a Washington actuar contra Venezuela en cualquier momento si se rompe el actual escenario de contención.