Ignacio Garriga (Vox): «Los electores han dicho que Vox tiene que condicionar las políticas de Mañueco»

Ignacio Garriga, secretario general de Vox y presidente de su Grupo Parlamentario en Cataluña, ha dejado claro este lunes que su partido no se conformará con apoyar desde fuera a los gobiernos del PP en Castilla y León, Aragón y Extremadura. «Vox va a entrar a gobernar», ha afirmado de forma rotunda en una entrevista en El Foco, incluso después de que el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, haya descartado públicamente esa posibilidad. «Los electores han dicho que Vox tiene que condicionar las políticas de ese gobierno, y Vox asume esa responsabilidad», ha subrayado.

Garriga ha rechazado de plano la lectura que sitúa los resultados del pasado domingo como un frenazo para su partido. «Eso del frenazo, eso de los techos, es el relato que están intentando imponer los que se han dado cuenta de que Vox, una vez más, elección tras elección, está creciendo», ha dicho. El dirigente ha calificado el resultado de «histórico», si bien ha reconocido que la formación aspira a convertirse en la primera fuerza a nivel nacional.

El programa, antes que los cargos

En lo que respecta a las negociaciones PP-Vox, Ignacio Garriga ha sido explícito en marcar las prioridades: primero el qué, luego el quién. «Hay que pactar un programa de gobierno, medidas para mejorar la vida de la gente. El quién lo veremos cuando toque», ha señalado, descartando que la disputa por ministerios o consejerías sea el eje de los acuerdos. «Lo de menos son los cargos. Lo que quieren los españoles es nuestro compromiso de que, independientemente de los ministerios, nos comprometemos a cambiar políticas», ha añadido.

Entre las exigencias que Vox llevará a la mesa de negociación, Ignacio Garriga ha citado tres grandes áreas. La primera, una reducción drástica del gasto político que no revierta en beneficio de los ciudadanos: subvenciones a partidos, ayudas a países extranjeros y aportaciones a patronales. La segunda, una reforma fiscal profunda que alivie la carga sobre autónomos, pequeñas y medianas empresas y trabajadores, con una propuesta de dos tramos de IRPF y bonificaciones por hijos. La tercera, abordar el fenómeno migratorio en toda su dimensión, vinculándolo a la saturación de los servicios públicos y al problema de la inseguridad.

Una advertencia directa a Génova

Garriga no ha ocultado la tensión acumulada con el Partido Popular a lo largo de las últimas negociaciones regionales. «El Partido Popular ha intentado poner zancadillas», ha denunciado, y ha lanzado un aviso directo a la dirección nacional: «Génova 13 tiene que ser consciente de que la época de las mayorías absolutas se ha acabado y de que la época del turnismo político entre PP y PSOE también». En ese sentido, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo se ha sentado con el PNV y ha apuntado que podría llegar a hacerlo con Junts, mientras que Vox lleva años siendo tratado con hostilidad por las mismas terminales mediáticas que ahora apoyan a otras formaciones emergentes.

El secretario general de Vox también ha exigido al PP que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. «Que la presente para que podamos tener un debate largo en el cual desenmascarar a Sánchez y que cada uno diga claramente qué es lo que quiere hacer el día después», ha reclamado, aunque ha reconocido que Feijóo «no está dispuesto a presentarla» y que, por el momento, no les ha dado ninguna señal de que esa puerta esté siquiera entreabierta.

El campo, la vivienda y los autónomos

Más allá del debate en Vox sobre los pactos, Garriga ha repasado los grandes problemas que, a su juicio, exigen un cambio de rumbo inmediato. Sobre la vivienda, ha apuntado a la acumulación de impuestos en el proceso de compra —ITP, AJD y otros gravámenes— como uno de los factores que encarece más del 30% el coste real de adquirir un inmueble, y ha abogado por liberar suelo y facilitar la construcción privada frente a lo que ha llamado «el negocio del Estado». «Cada semana prometen miles de viviendas y aún estamos esperando las 180.000 de Sánchez», ha ironizado.

En materia de autónomos, Ignacio Garriga ha calificado de «atraco del Estado» la situación actual de las cuotas y ha prometido hacerlas proporcionales a los ingresos reales. Ha recordado además el impacto de los créditos ICO de la pandemia, presentados como ayudas y convertidos en préstamos con intereses, como ejemplo de lo que Vox quiere desterrar. «Lo que quieren los autónomos es que les dejemos trabajar y que dejemos de meterles la mano en el bolsillo», ha resumido.

Sobre el campo, Garriga ha sido contundente al calificar el Tratado de Mercosur de «última traición» a los agricultores españoles y de «último clavo en el ataúd del campo español», pactado entre PP y PSOE en Bruselas. Ha reclamado que los productos de importación cumplan los mismos requisitos fitosanitarios que los nacionales y ha puesto como ejemplo la fresa de Huelva frente a la procedente de Marruecos.

«Sánchez alterará las elecciones si puede»

En uno de los momentos más llamativos de la entrevista, Garriga ha afirmado sin ambages que Pedro Sánchez está dispuesto a alterar los resultados electorales para mantenerse en el poder. «No tengo ninguna duda. Estoy convencido de que, si puede, alterará las elecciones generales», ha dicho, añadiendo que «lo peor de Sánchez aún está por llegar». La advertencia la ha dirigido también al conjunto de los españoles: «La mafia está más viva que nunca y está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para seguir en el poder».

Preguntado por las tensiones internas en Vox y las salidas de algunos dirigentes, Ignacio Garriga ha quitado hierro al asunto. «En Vox no sólo se discrepa, sino que se discute y se complementa con puntos de vista diferentes», ha afirmado, y ha dejado la pregunta sobre los que abandonan en el aire: «Habrá que preguntarles a ellos, porque los que hace cuatro días lo veían todo magnífico, cuatro días después lo ven todo horroroso. Eso llama la atención».

La entrevista ha concluido con un mensaje de Garriga a los jóvenes que dicen haber perdido la ilusión en la política: «Que no crean que todos los políticos somos iguales. Que nos voten en masa y nos den la oportunidad de demostrar que hay políticos que han venido a cambiar las cosas, no a decir una cosa y hacer la contraria».