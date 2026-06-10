El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que creó la figura de los funerales laicos tras negarse a asistir a las ceremonias católicas, asiste este miércoles a la misa del Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona con su mujer, Begoña Gómez, y 14 ministros de su Ejecutivo. Además, están presentes los Reyes Felipe VI y Letizia, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

A la misa de este miércoles a las 19:30 horas acuden 14 ministros: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Se trata de un número reseñable y coincide con la cantidad de titulares de cartera (14) que asistieron a la presentación de su último libro, Tierra Firme, en el Círculo de Bellas Artes. Un acto que presentó el periodista Jorge Javier Vázquez.

Sánchez, al que acompaña su mujer, está presente en la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, además de la inauguración de la Torre de Jesucristo. La ceremonia religiosa oficiada por el Papa León XIV reúne a unas 8.000 personas y la liturgia culmina con la bendición de la torre.

Según han explicado los organizadores, el aforo total se divide de forma equitativa para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. Un total de 4.000 personas tienen el privilegio de seguir la liturgia desde el interior de la basílica diseñada por Antoni Gaudí, mientras que otras 4.000 lo hacen desde las zonas exteriores especialmente habilitadas.

Ausencia de Sánchez en actos religiosos

La presencia de Sánchez en el acto choca con la ausencia del líder socialista en actos religiosos en el pasado. El primero de ellos fue el funeral religioso por las víctimas de la pandemia del Covid, que se celebró en julio de 2020. A ese acto sí asistieron los reyes, que no contaron con la presencia del jefe del Gobierno: Sánchez había viajado a Lisboa para reunirse con el entonces primer ministro portugués, António Costa.

Tampoco acudió al funeral religioso de la DANA, tras la muerte de más de 200 personas. Sánchez dejó solos nuevamente a los jefes de Estado en una ceremonia, celebrada en diciembre de 2024 en Valencia, rodeada de un clima hostil después de la agitada visita a Paiporta de Sánchez, Mazón y los Reyes. Sí que estuvo, en este caso, en el funeral laico que se desarrolló en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Sánchez tampoco estuvo en el funeral del Papa Francisco, predecesor del actual León XIV. En aquel caso, la delegación española estuvo encabezada por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Por último, el líder socialista tampoco acudió al funeral religioso tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) en la que perdieron la vida 46 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia que circulaba a máxima velocidad. El Ejecutivo se vio obligado a posponer la celebración laica debido al rechazo de las familias.

Sánchez sí que estuvo en otras ceremonias antes de convertirse en el jefe del Ejecutivo. Acudió, el 15 de diciembre de 2015, al funeral que se ofició por dos policías asesinados en Kabul (Afganistán) en la plaza de la Comisaría de Canillas. También acudió al funeral de la soprano Montserrat Caballé, en octubre de 2018, ya como presidente. También estuvo, más recientemente, en el funeral del ex presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.