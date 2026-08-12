El independentismo aprieta a Sánchez para que los MIR hablen catalán si quieren trabajar en la Comunidad Valenciana

Plataforma por la Lengua, una entidad autodenominada la ONG del catalán y conocida como los espías del catalán, por su ocurrencia de vigilar en los patios de los colegios y en las universidades a los niños y jóvenes que no hablaban en esa lengua, ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto que modifica las condiciones de los médicos internos residentes (MIR), la residencia especializada, del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, para que fijase el conocimiento del catalán como un mérito para las plazas en las comunidades autónomas que, según Plataforma por la Lengua, son de habla catalana, lo que para esa entidad incluye a la Comunidad Valenciana. De facto, Plataforma por la Lengua quiere así introducir el requisito lingüístico, sepultado por PP y Vox, en la sanidad valenciana. Esta vez, a través de un decreto del gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, la citada plataforma quiere que los residentes que no acrediten ese conocimiento de catalán reciban formación obligatoria dentro de la jornada laboral o formativa. Las alegaciones hacen extensiva esta misma iniciativa a todas las lenguas del Estado distintas del castellano.

Por si quedaba alguna duda acerca de los territorios en los que Plataforma por la Lengua pretende la implantación de esta medida, la propia entidad incluye en su página web que «tener en cuenta el catalán como mérito para ocupar plazas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares serviría para reconocer una competencia especialmente relevante para el ejercicio profesional en estos territorios».

No es la primera vez que el independentismo catalán quiere imponer el requisito lingüístico, ya sea abiertamente o de tapadillo en parte o la totalidad de la sanidad valenciana. La mera posibilidad de su implantación fue eliminada en su día por PP y Vox.

La ocasión anterior se remonta a los tiempos del socialista Ximo Puig, en el año 2022. Entonces, tal como adelantó OKDIARIO, los médicos valencianos se mostraron decididos a declararse en huelga si el citado Ximo Puig y Compromís tenían la ocurrencia de imponer el catalán en la Sanidad Pública valenciana, siguiendo el modelo balear, que tan pésimos resultados había dado al Gobierno que presidía la también socialista Francina Armengol.

Los médicos consideraban ya entonces que la inmersión lingüística en la sanidad no era viable por varios motivos. Pero esencialmente por dos que afectan a su propio colectivo y a la estabilidad del sistema público de salud: provocaría un efecto rechazo en un momento en que hacen falta más facultativos y supondría un grave impedimento para muchos de los médicos integrados en el sistema. No solo españoles, sino también procedentes de países de la Unión Europea, que con un castellano no muy avanzado llegan para paliar las bajas y ausencias que se producen.

En noviembre de 2022, OKDIARIO desveló también que el conocimiento del valenciano era 3 veces más importante para consolidar el puesto en la Sanidad valenciana de Ximo Puig que contar en el currículum con una tesis doctoral, tal como se desprendía del baremo en el procedimiento excepcional de consolidación de plazas de Sanidad presentado por la Administración a los sindicatos en la Mesa Sectorial. En concreto, el grado de conocimiento del valenciano suponía hasta el 15% de la puntuación, mientras que una tesis doctoral solo concedía un 5% de los puntos en formación.