La crisis que vive la Sanidad Pública valenciana, dirigida por el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig, es susceptible de agravarse aún más. Y en esta ocasión, la causa no es falta de facultativos ni las listas de espera ni el colapso hospitalario o en la Atención Primaria. Los médicos valencianos están decididos a declararse en huelga si Puig y Compromís tienen la ocurrencia de imponer el catalán en la Sanidad Pública valenciana, siguiendo el modelo balear, que tan pésimos resultados ha dado al Gobierno que preside la también socialista Francina Armengol.

En el caso balear, el propio Gobierno de Francina Armengol ha admitido el colapso producido en el sistema hospitalario tras la expulsión de más de 4.000 sanitarios por no acreditar el título de catalán y ello, a pesar de las sorprendentes manifestaciones de la consejera de Salud, que ha asegurado que el «catalán no es el problema», según ha publicado OKDIARIO.

En el caso valenciano, los primeros en reaccionar han sido los médicos. En Valencia está sobre la mesa el conflicto entre Compromís y los socialistas de Ximo Puig por el uso del valenciano en la Función Pública. Pero más allá de ello, hoy, también, Ciudadanos ha presentado una iniciativa en las Cortes Valencianas a través de su diputado Fernando Llopis al considerar que lo que se denomina el requisito lingüístico -la obligatoriedad de esta lengua- es una traba para los sanitarios si el objetivo es ofrecer a los pacientes una mejor calidad asistencial.

La iniciativa ha contado con el respaldo del Partido Popular que, además, ha anunciado ya que si alcanza el Gobierno de la Generalitat no habrá requisito lingüístico. Ni en la Sanidad ni en la Función Pública: lo eliminarán.

Pero los médicos están preocupados, porque tal como han reconocido fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana saben que la intención de Compromís, el socio de referencia de Ximo Puig en el Ejecutivo, es implantar el valenciano también en la Sanidad. Frente a ello, el presidente del citado sindicato en este territorio, Víctor Pedrera, ha afirmado hoy que si se produce la imposición del valenciano los médicos irán a la huelga. No están dispuestos a pasar por ahí.

Los médicos consideran además que la inmersión lingüística en la Sanidad no es viable por varios motivos. Pero esencialmente por 2 que afectan a su propio colectivo y a la estabilidad del sistema público de Salud: provocaría un efecto rechazo en un momento en que hacen falta más de 4.000 facultativos para que el sistema funcione correctamente y supondría un grave impedimento para muchos de los médicos integrados en el sistema. No sólo españoles, sino también procedentes de países de la Unión Europea, que con un castellano no muy avanzado llegan para paliar las bajas y ausencias que se producen.

Además, según ese mismo análisis, sostienen que agravaría aún más la continuidad de médicos que saben que las condiciones contractuales del sistema valenciano de salud están lejos de las otras comunidades y dudan acerca de si continuar o marcharse a otros territorios donde la remuneración y, en consecuencia, las condiciones de vida para ellos y sus familias, serían mejores. En consecuencia, la tormenta perfecta para un sistema, como el valenciano, en situación crítica.