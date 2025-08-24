El Rey reafirma ante Zelenski el compromiso de España con la integridad territorial de Ucrania

El Rey Felipe VI ha trasladado este domingo 24 de agosto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su compromiso con la «integridad territorial y la soberanía» de Ucrania, así como sus deseos de paz, en la felicitación que ha enviado al mandatario internacional con motivo del 34º aniversario de la independencia de la extinta Unión Soviética. La felicitación ha sido difundida por Zelenski en redes sociales, en la que se incluye el respaldo del Gobierno y del pueblo español, destacando la situación «difícil» que atraviesa el país.

En la felicitación, el Rey Felipe le ha transmitido a Zelenski su más «cordial y sincera felicitación» por el Día de la Independencia. «Mi compromiso con la integridad territorial y soberanía de Ucrania, así como mis deseos de paz para el querido pueblo ucraniano», ha indicado el Rey.

Respuesta del presidente ucraniano

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha agradecido los «cálidos deseos» del Rey Felipe VI y ha resaltado el «inquebrantable apoyo de España a la soberanía e integridad territorial» de Ucrania frente a la agresión rusa a gran escala.

Ucrania celebra su independencia en medio de unas difíciles negociaciones de paz impulsadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El estadounidense se reunió el pasado viernes 15 de agosto su homólogo ruso, Vladímir Putin en Alaska. Posteriormente, recibió el lunes 18 de agosto en la Casa Blanca en agosto a Zelenski y a los líderes europeos y de la OTAN.

My sincere gratitude to His Majesty King Felipe VI of Spain @CasaReal for his warm wishes on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity amid Russia’s ongoing full-scale aggression. We thank the government… pic.twitter.com/F88Le9c7K5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Negociaciones de paz

La celebración de la independencia de Ucrania coincide con complejas negociaciones internacionales de paz. La semana pasada, el expresidente estadounidense Donald Trump se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska, aunque no se alcanzaron avances concretos en la resolución del conflicto. El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha recibido a lo largo del día diferentes felicitaciones de distintos líderes occidentales y la OTAN en el día de la celebración de la independencia de Ucrania.

Respaldo multilateral y diplomático

El conjunto de felicitaciones y declaraciones subraya la unidad entre el monarca, el Gobierno español y las instituciones diplomáticas en el apoyo a Ucrania, reforzando la posición de España en Europa frente a la agresión rusa y consolidando su papel en los procesos de mediación internacional.