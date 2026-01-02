El nuevo año acaba de arrancar y lo ha hecho con una fuerte recomendación de parte los responsables de seguridad y que secundan muchos ciudadanos, convencidos de que conviene estar preparados. Las emergencias que marcaron algunos momentos de 2025, desde el apagón masivo que sufrimos en abril hasta los incendios, inundaciones o episodios graves de gripe, han dejado una lección clara. No siempre es posible anticipar lo que va a ocurrir, pero sí se puede mejorar la capacidad de reacción en los primeros minutos, cuando cada decisión cuenta. Esa es la línea que impulsa la Comunidad de Madrid, que ha actualizado sus recomendaciones para que cualquier hogar disponga de un kit básico de emergencias capaz de cubrir las necesidades inmediatas si surgiera un nuevo imprevisto.

Los técnicos insisten en que prevenir nunca es una pérdida de tiempo. De hecho, una de las escenas que más se repitió durante el apagón de abril fue la del desconcierto dejando imágenes de personas que no tenían una radio, vecinos buscando una linterna, o personas intentando usar un datáfono que no funcionaba. Con esa experiencia reciente, la región quiere que 2026 empiece de otra manera. Que cada madrileño tenga a mano un pequeño equipo de autoprotección que pueda marcar la diferencia hasta que lleguen los servicios de emergencia. En este contexto, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado interés en las recomendaciones elaboradas por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, cuyo contenido ha conocido de primera mano. El mensaje es claro ya que no se trata de generar alarma, sino de fomentar una cultura preventiva. Estar preparados mejora la autonomía en los primeros minutos y reduce riesgos innecesarios.

Así es el kit de emergencias que Isabel Díaz Ayuso recomienda a todos los madrileños

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, resumió la filosofía de este plan: «Es fundamental que tengamos en cuenta medidas de autoprotección porque en los primeros minutos de una emergencia siempre dependemos de nuestros propios medios y fuerzas». La recomendación no va sólo dirigida a los hogares que viven en zonas más expuestas a fenómenos climáticos. Es un consejo general, tras un año en el que España ha comprobado que cualquier localidad puede verse afectada por un episodio extremo.

El primer elemento del kit de emergencias es un pequeño botiquín. Debe incluir tiritas, vendas, gasas, alcohol, suero y unas tijeras que puedan servir para una cura básica. Los expertos aconsejan añadir también la medicación habitual de cada persona, especialmente en el caso de pacientes crónicos.

Dinero en efectivo, un recurso que volvió a ser crucial

La otra lección que dejó el apagón es el valor del dinero físico. Durante aquellas horas, no funcionaban los datáfonos, ni los pagos con móvil, ni tampoco Bizum. Por eso, el Gobierno regional pide que cada familia reserve una pequeña cantidad en metálico, suficiente para pasar un par de días sin depender de sistemas electrónicos. «Es muy importante», insiste Novillo. No hace falta reunir grandes sumas, pero sí disponer de lo necesario para comprar agua, alimentos o cualquier recurso básico si los sistemas digitales fallaran.

En el mismo kit debe haber agua embotellada y algo de comida que no necesite refrigeración ni preparación. Latas de conservas, barritas energéticas o productos infantiles son algunas de las opciones que se recomiendan para cubrir las primeras horas. La Comunidad recuerda que, aunque los servicios de emergencia actúan con rapidez, contar con una autonomía mínima facilita las tareas de protección y evita situaciones de angustia.

Pilas, radios, velas y baterías

Otro de los puntos clave es asegurar alguna vía de información alternativa. Una radio pequeña con pilas, o incluso con carga solar, puede convertirse en la única forma de seguir las comunicaciones oficiales si hay un corte eléctrico prolongado. Junto a ella, el kit debe guardar pilas de repuesto, una linterna, una vela o una batería portátil para cargar el móvil. No se trata de duplicar un almacén, sino de tener a mano elementos sencillos que pueden mantener la calma en un escenario incierto.

La documentación personal también debe reservarse en un sobre o funda. Para emergencias de gran magnitud, una copia puede ser suficiente, pero contar con ella evita trámites complejos después. A estos materiales se suman las mantas térmicas, útiles en episodios de frío o evacuación, y una navaja multiusos para pequeñas reparaciones o necesidades puntuales. Son objetos que pesan poco y que pueden resolver más de un problema.

Mascarillas y otros elementos que pueden marcar la diferencia

La Comunidad incluye además un recordatorio que muchos ya tienen interiorizado desde la pandemia y que no es otra cosa que mascarillas. No ocupan espacio y pueden ser útiles en incendios, grandes aglomeraciones o situaciones con polvo en suspensión.»Este año, por el apagón, se ha demostrado que nos puede venir muy bien tener estos elementos de autonomía y de información», apunta Novillo.

El Gobierno regional anima a que este kit de emergencias se revise cada cierto tiempo. No hace falta esperar a una alerta meteorológica para prepararlo, igual que no se espera a tener sed para guardar agua en casa. De hecho, para muchos hogares puede convertirse en un pequeño plan familiar: revisar qué falta, comprobar caducidades, explicar a los niños para qué sirve cada objeto y decidir juntos un lugar accesible donde guardarlo.